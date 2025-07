Huyền thoại rock Ozzy Osbourne qua đời

Ozzy Osbourne - thủ lĩnh ban nhạc Black Sabbath, "cha đỡ đầu" dòng nhạc metal - qua đời ở tuổi 76.

Theo People ngày 22/7, đại diện gia đình thông báo: "Với nỗi buồn sâu sắc không gì có thể diễn tả, chúng tôi phải báo tin rằng Ozzy Osbourne yêu dấu đã ra đi sáng nay. Ông ấy đã ở bên gia đình và được mọi người yêu thương. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào thời điểm này". Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân tử vong.

Vài tuần trước khi mất, ca sĩ Ozzy Osbourne có buổi diễn cuối cùng tại buổi hòa nhạc Back to the Beginning cùng các thành viên Black Sabbath gồm tay bass Geezer Butler, tay trống Bill Ward và tay guitar Tony Lommi tại quê nhà Birmingham, Anh, ngày 5/7. Theo trang web của Black Sabbath, liveshow là "lời chào cuối cùng" của Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne tại concert "Back to the Beginning" hôm 5/7. Ảnh: Ross Halfin

Tài tử Jason Momoa, rapper Flavor Flav, Billie Joe Armstrong của nhóm Green Day gửi lời thương tiếc đến Ozzy Osbourne qua trang cá nhân. Trên Instagram, ca sĩ Elton John đăng ảnh chụp cùng Osbourne, viết: "Thật đau lòng khi nghe tin. Anh ấy là người bạn thân, là nhà tiên phong vĩ đại đã khẳng định vị thế trong ngôi đền của những vị thần nhạc rock - một huyền thoại đích thực. Anh cũng là một trong những người hài hước nhất tôi từng gặp. Tôi sẽ rất nhớ Osbourne. Xin gửi lời chia buồn và tình yêu này đến Sharon và gia đình của anh". Sharon là vợ của Ozzy Osbourne.

Ca sĩ sinh năm 1948 tại Birmingham, Anh. Ông là giọng ca nổi tiếng đầu thập niên 1970 với dòng nhạc heavy metal, nổi tiếng với vai trò thủ lĩnh nhóm Black Sabbath. Ban nhạc thành lập năm 1968, gây tiếng vang với một số ca khúc như Parnoid (1970), Iron Man (1970) và War Pigs (1970).

Ban nhạc Black Sabbath. Từ bên trái theo chiều kim đồng hồ: Geezer Butler, Bill Ward, Ozzy Osbourne và Tony Iommi. Ảnh: Redferns

Năm 1978, ông bắt đầu hoạt động solo, gặt hái thành công nhờ chất giọng và gu thẩm mỹ độc đáo, cũng như những hành động gây sốc trên sân khấu. Năm 1992, ông từng cắn đứt đầu một con dơi trong một buổi hòa nhạc. Những bản hit gắn liền tên tuổi Ozzy Osbourne là Crazy Train (1980), No More Tears (1991), If I Close My Eyes Forever (song ca cùng Lita Ford năm 1988). People nhận xét sức hút của Osbourne vượt ngoài phạm vi âm nhạc khi ông tham gia chương trình thực tế The Osbournes (2002).

Theo Hollywood Reporter, Ozzy Osbourne là một trong những cái tên ảnh hưởng nhất thế hệ của ông, nhân tố quan trọng định hình dòng nhạc metal. CNN gọi ông là "cha đỡ đầu dòng nhạc metal". Rocker được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll với tư cách thành viên Black Sabbath năm 2006, nghệ sĩ solo năm 2024. Hơn 50 năm theo nghề, ông giành năm cúp Grammy trong tổng số 12 đề cử, nhận giải Thành tựu trọn đời năm 2019.

Trong cuộc phỏng vấn Guardian năm 2019, ông gọi sự nghiệp lẫy lừng của mình là "chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc". Nghệ sĩ nói: "Mọi thứ như một cuộc hành trình kỳ thú. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngồi trên bậc thềm nhà ở Aston, lâng lâng nghĩ về việc trở thành một thành viên Beatle sẽ như thế nào. Cảm giác như thể tôi đã hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc được 30, 40 năm và điều đó thực sự tuyệt vời".

Về đời tư, ông trải qua hai đời vợ và có sáu người con. Vợ hiện tại của ca sĩ - bà Sharon Osbourne - từng là quản lý của ông. Cả hai kết hôn năm 1982, trao lời thề nguyện lần hai năm 2017 sau một thời gian ngắn chia tay.

Ozzy Osbourne và vợ - Sharon Osbourne - tại sự kiện tiền Grammy năm 2020. Ảnh: FilmMagic

Những năm qua, sức khỏe của ông ngày càng suy yếu. Năm 2019, ông hủy bỏ một loạt buổi hòa nhạc sau khi được chẩn đoán viêm phổi, ngã nặng tại nhà riêng ở Los Angeles. Vài năm sau đó, rocker trải qua một cuộc phẫu thuật mà ông cho biết kết quả không như mong đợi, gần như khiến nghệ sĩ "tàn tật". Tháng 1/2020, Osbourne tiết lộ mắc Parkinson từ năm 2003.

Tuy bản thân không còn khỏe mạnh, nghệ sĩ say mê với nghề. Năm 2022, ông biểu diễn trước 30.000 khán giả tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung ở Birmingham. Dẫu vậy, sức khỏe không cho phép ông liên tục đứng trên sân khấu. Đầu năm 2023, ca sĩ tuyên bố sự nghiệp lưu diễn kết thúc vì "không còn sức". Trò chuyện với Rolling Stone cùng năm, ông nói "sẽ chết trong hạnh phúc" nếu được hát thêm một buổi diễn nữa để tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ.

"Tôi đang sống từng ngày một, và nếu có thể biểu diễn trở lại, tôi sẽ làm điều đó. nhưng cảm giác này giống như phải nói lời tạm biệt với mối quan hệ tuyệt nhất trong đời. Khi mới phát bệnh và ngừng lưu diễn, tôi thực sự tức giận - giận bản thân, bác sĩ và cả thế giới. Nhưng theo thời gian, tôi dần nghĩ rằng: 'Cõ lẽ mình phải học cách chấp nhận thực tế'", Ozzy Osbourne nói với Rolling Stone.

Ozzy Osbourne - Mama, I'm Coming Home Ca khúc "Mama, I'm Coming Home" của Ozzy Osbourne. Video: YouTube Ozzy Osbourne

Phương Thảo (theo People, CNN, Hollywood Reporter)