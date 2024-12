Hàng nghìn fan đổ về xem concert 'Anh trai say hi'

Vân Anh (phải), 24 tuổi, cùng bạn tranh thủ "nạp năng lượng" trước giờ concert.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới, được JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. HIEUTHUHAI chiến thắng show, cùng Quang Anh (Rhyder), Quang Hùng Master D, Đức Phúc, Isaac sẽ hoạt động trong nhóm Best Five.

Chương trình đã tổ chức hai đêm concert tại TP HCM ngày 28/9 và 19/10, trước khi đến Hà Nội.