Hàng nghìn chuyến bay bị chậm

Trong tháng 6, ngành hàng không ghi nhận hơn 5.600 chuyến bay của các hãng trong nước bị chậm, chiếm 18,2% số chuyến thực hiện.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, con số trên đã tăng 9% so với tháng 5. Trong đó, hãng Vietjet Air có gần 2.900 chuyến, tăng hơn 20% so với cùng kỳ; Vietnam Airlines hơn 2.200 chuyến, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Tình trạng này gây bức xúc cho người dân khi nhu cầu đi lại dịp hè tăng cao.

Tại cuộc họp ngày 13/7, Phó cục trưởng Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn đánh giá tình hình chậm chuyến ở sân bay Tân Sơn Nhất khá nghiêm trọng. Ngoài yếu tố về hạ tầng sân bay đang bị quá tải thì việc xếp chỗ máy bay trên bãi đỗ chưa hợp lý, chưa tính đến thời gian khởi hành của tàu bay. Tàu khởi hành trước thì lại đỗ bên trong, đỗ xa hơn. Tàu khởi hành sau thì lại đỗ ngoài. Có những tàu chỉ lăn ra đường băng đã mất 15-20 phút.

Ông Bùi Thanh Hà, Trưởng ban không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, chỉ ra nguyên nhân phi công chiếm dụng đường băng. Trong lần khảo sát mới đây ở Tân Sơn Nhất, máy bay B777-300 của Singapore hạ cánh, phi công chỉ mất 60 giây thoát khỏi đường băng, trong khi phi công Việt cần gần 70 giây.

Khi máy bay cất cánh, kiểm soát viên không lưu tiết kiệm từng giây cho phi công, song phải 10-15 giây mới thấy máy bay khởi hành. "Rõ ràng là phi công của ta chưa có ý thức tiết kiệm thời gian", ông Hà nói.

Hành khách làm thủ tục bay tại Nội Bài cuối tháng 6. Ảnh: Ngọc Thành

Ở góc độ khác, Phó cục trưởng Hàng không Đinh Việt Sơn cho rằng nếu biết chắc Tân Sơn Nhất đang mưa lớn và máy bay không thể cất hạ cánh thì không nên cho máy bay cất cánh từ nơi khác. Bởi có bay đi thì đến nơi cũng sẽ phải bay vòng hàng giờ. Hành khách thà đợi ở mặt đất còn hơn phải bay chờ trên trời, tốn nhiên liệu cho hãng.

Về phía hãng hàng không, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Hồng Quang khẳng định không hãng nào muốn chuyến bay của mình bị chậm, hủy, bản thân hãng đã phải tìm mọi cách để đảm bảo an toàn, giá hợp lý và đúng giờ. Tuy nhiên, thị trường đang tăng trưởng trở lại vượt xa mọi dự báo và bản thân các hãng không tính hết được.

Ghi nhận các nguyên nhân, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã nêu nhiều giải pháp, như các đơn vị điều hành bay, tổng công ty cảng hàng không bàn lại quy chế điều phối sân đỗ, linh hoạt giờ bay. Với việc chiếm dụng đường băng, từng sân bay phải có quy định cụ thể. Đặc biệt, với Nội Bài, Tân Sơn Nhất, phi công đảm bảo hạ cánh 60 giây là phải thoát khỏi đường băng, khi cất cánh cũng chỉ được tối đa 30 giây. Tổ bay nào không đáp ứng quy định sẽ không cấp phép bay đến những sân bay này.

Theo ông Thắng, khi hành khách đi máy bay đông lên, trong khi hạ tầng hạn chế, việc ùn tắc, chậm hủy chuyến là khó tránh khỏi, nhưng không có nghĩa là chấp nhận thực tế này. "Nếu các đơn vị áp dụng triệt để các giải pháp mà chất lượng dịch vụ vẫn giảm, chuyến bay vẫn bị chậm, hủy nhiều thì Cục phải cắt giảm số chuyến bay. Ngay cả nước Anh cũng phải chấp nhận hủy cả trăm nghìn chuyến", ông Thắng nói.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam điều phối slot chặt chẽ, từ việc giám sát, quản lý sử dụng của các hãng hàng không... đặc biệt tại các sân bay xảy ra tình trạng quá tải như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhằm tránh ùn tắc trong các khung giờ cao điểm. Cơ quan này cũng có trách nhiệm tổng hợp, xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến của các hãng để đưa ra giải pháp xử lý.

6 tháng đầu năm, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong nước đạt 40,7 triệu khách, tăng 56% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu, tăng 904%; khách nội địa đạt 38 triệu, tăng 52%.

Anh Duy