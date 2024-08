Hàng nghìn biệt thự bỏ hoang nơi đất đấu giá 133 triệu một m2

Nam An Khánh là một trong những dự án có số lượng nhà bỏ hoang nhiều nhất huyện Hoài Đức. Dự án này có quy mô gần 1.800 sản phẩm thấp tầng gồm nhà liền kề, biệt thự tại xã An Khánh, An Thượng.

Ban đầu, dự án được duyệt nhà đầu tư từ năm 2006. Tuy nhiên, trải qua nhiều thăng trầm về pháp lý, tài chính, Nam An Khánh từng phải dừng thi công, đến năm 2015 mới tài khởi động. Đến nay, khu đô thị này vẫn còn nhiều hạng mục dở dang. Chỉ một số căn ở mặt đường trục đường chính khu đô thị được sử dụng, cho thuê làm sàn giao dịch bất động sản, nhà hàng, quán cafe.

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói rằng nhu cầu đầu tư và ở thực luôn song hành trên thị trường bất động sản. Song tại nhiều khu đô thị, nhà đầu tư mua đầu cơ chiếm tỷ trọng lớn đến 70%, chỉ số ít là để ở thực.

Khi thị trường qua giai đoạn"sốt nóng", nhóm nhà đầu tư sẽ ôm vốn trong đống tài sản đợi chu kỳ mới. Người mua ở thực khó xuống tiền vì giá đẩy lên cao hoặc do dự án thiếu tiêu chí phục vụ nhu cầu để ở như hạ tầng kết nối, tiện ích. Điều này lý giải việc nhiều khu đô thị hàng nghìn biệt thự, liền kề bỏ hoang không có dân cư.

Tình trạng đổ xô đấu giá đất, đẩy giá đất huyện trúng vượt trăm triệu đồng một m2, trong khi hàng nghìn căn biệt thự liền kề xung quanh, giá tương đương lại bỏ hoang, theo ông Võ, tạo nên tình cảnh nghịch lý của thị trường bất động sản hiện nay.

Ông nhìn nhận nguyên nhân sâu xa đều đến từ mục đích đầu cơ găm hàng chờ lướt sóng. Việc này tạo ra hệ luỵ giá nhà tiếp tục leo thang, vượt qua khả năng của người dân.