Hàng Mỹ ồ ạt vào Việt Nam

Bảy tháng đầu năm, nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt hơn 10,5 tỷ USD, tăng gần 23%, "phủ sóng" từ trái cây, hải sản đến nguyên liệu sản xuất.

Đầu tháng 9, các cửa hàng thực phẩm cao cấp ở TP HCM luôn đông khách ở quầy trái cây nhập khẩu. Xuân đào California - lần đầu có mặt tại Việt Nam, với giá gần 500.000 đồng mỗi kg, tiếp tục thu hút người tiêu dùng, trong khi cherry Mỹ "cháy hàng" khi giá giảm 30-50% so cùng kỳ năm ngoái.

Sức hút của hàng Mỹ không chỉ đến từ trái cây. Tại nhiều nhà hàng, tôm hùm Mỹ và ốc kèn Bắc Mỹ - mới xuất hiện từ đầu năm đã nhanh chóng trở thành món thời thượng, có lúc còn khan hiếm nguồn cung, theo chia sẻ từ chuỗi Hải sản Hoàng Gia.

Không chỉ tiêu dùng, hàng Mỹ còn len lỏi vào từng mắt xích sản xuất. Theo Cục Hải quan, bảy tháng đầu năm, nhập khẩu từ Mỹ đạt hơn 10,53 tỷ USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái (8,59 tỷ USD).

Bông tiếp tục dẫn đầu với gần 940 triệu USD, tăng 56%, chiếm gần 9% tổng kim ngạch, chất dẻo nguyên liệu đạt 656 triệu USD (tăng gần 49%), trong khi phế liệu sắt thép tăng gấp đôi lên 124,7 triệu USD, phản ánh dấu hiệu phục hồi của ngành xây dựng và thép.

Các mặt hàng nông sản và thực phẩm Mỹ như rau quả đạt 353 triệu USD, tăng 47%, thức ăn gia súc là 447 triệu USD, tăng 27%, đậu tương 248 triệu USD, tăng gần 8%. Ngược lại, một số nhóm hàng công nghiệp như hóa chất giảm 33% và nguyên phụ liệu thuốc lá mất 25%.

Ở phân khúc thịt cao cấp, thịt bò Mỹ vẫn được đánh giá giàu tiềm năng do nhu cầu nội địa cao trong khi chăn nuôi trong nước chưa đáp ứng đủ. Tuy nhiên, mức thuế đang kéo sản xuất nhập khẩu chậm lại khi bị áp ở mức 14% với loại không xương, 20% với loại có xương. Theo Hiệp hội Thịt bò Mỹ tại Việt Nam, nếu thuế được giảm về 0%, sản lượng nhập khẩu có thể tăng 20-30% chỉ trong nửa năm và giá bán có thể cạnh tranh hơn so với nguồn từ Australia hay Canada. Hiện tại, ba chỉ bò Mỹ vẫn đang được bán tại siêu thị với giá 400.000-500.000 đồng một kg và phổ biến tại nhà hàng, khách sạn cao cấp.

Ngành thủy sản Mỹ cũng kỳ vọng vào chính sách thuế ưu đãi để tăng tính cạnh tranh, bởi giá vẫn là yếu tố quyết định cho thị trường Việt Nam.

Tôm hùm Mỹ tại cửa hàng hải sản trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, TP HCM. Ảnh: Trần Văn Trường

Trong lĩnh vực trái cây, các sản phẩm như táo Washington (Gala, Fuji, Cosmic), nho, cherry và xuân đào California ngày càng phổ biến. Một số loại trái cây nhập khẩu đã được giảm thuế xuống còn khoảng 3% từ cuối tháng 3, giúp gần gũi hơn với người tiêu dùng. Trong đó, xuân đào California với đặc trưng vỏ mềm như táo nhưng ruột giống đào đã gây chú ý khi lần đầu được lên kệ thu hút sự đón nhận tích cực.

Không chỉ đơn thuần kinh doanh, phía Mỹ còn quảng bá hình ảnh bằng hình thức ẩm thực. Tuần lễ Ẩm thực Mỹ tại TP HCM với sự hợp tác của 10 nhà hàng, đã giới thiệu các món chế biến từ thịt bò, thịt gia cầm, phô mai California, rượu vang New York, táo Washington, việt quất, khoai tây và hải sản vùng Đông Bắc.

Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM, khẳng định đây không chỉ là dịp quảng bá hương vị Mỹ, mà còn là cơ hội kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. "Mỹ tự hào là đối tác đáng tin cậy, cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho Việt Nam", bà nhấn mạnh.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dòng hàng Mỹ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng và nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất. Tuy nhiên, nếu thuế quan tiếp tục được ưu đãi, áp lực cạnh tranh với sản phẩm nội địa từ nông sản đến thủy sản, thịt sẽ càng rõ rệt, đặt ra thách thức không nhỏ với các doanh nghiệp Việt.

Thi Hà