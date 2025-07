Cherry Mỹ về Việt Nam giá rẻ kỷ lục

Trung Quốc siết nhập cherry Mỹ khiến mặt hàng này về Việt Nam với giá rẻ nhất từ trước đến nay, có siêu thị bán khuyến mãi 189.000 đồng một kg.

Gần đây, cherry Mỹ gây sốt tại các siêu thị và cửa hàng trái cây nhập khẩu nhờ mức giá khá thấp. Mỗi kg được bán quanh 299.000 đồng, thậm chí tại một số hệ thống bán lẻ lớn còn khuyến mãi với giá 189.000 đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại một cửa hàng trái cây nhập khẩu ở phường An Hội Đông (TP HCM), chị Hạnh - chủ cửa hàng - cho biết cherry Mỹ năm nay không chỉ nhiều, mà giá còn rẻ. Với mức giá khoảng 300.000 đồng một kg, cherry Mỹ hiện rẻ hơn 50% so với năm ngoái. Mỗi tháng, cửa hàng chị nhập khoảng một tấn, gấp đôi so với cùng kỳ 2024.

Cherry Mỹ được bán với giá 269.000 đồng tại siêu thị MM Mega Market (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Tương tự, trên các cửa hàng online, hệ thống siêu thị ở TP HCM cũng ồ ạt nhập cherry từ Mỹ thay vì Chile như mọi năm.

Đại diện WinCommerce (đơn vị vận hành chuỗi WinMart) cho biết từ ngày 8/7 đến 23/7, hệ thống này áp dụng chương trình khuyến mãi cherry Mỹ với giá 299.000 đồng một kg, giảm 160.000 đồng so với giá gốc. Sức tiêu thụ tại siêu thị tăng mạnh, ghi nhận mức tăng trưởng 140% so với cùng kỳ năm trước.

MM Mega Market cũng cho hay sức mua cao khi cherry Mỹ có thời điểm được bán với giá khuyến mãi chỉ còn 189.000 đồng một kg.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin cherry là một trong những trái cây nhập khẩu có mức tăng trưởng ấn tượng trong 5 tháng đầu năm. Việt Nam đã chi 28 triệu USD để nhập loại quả này, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi thuế nhập khẩu các sản phẩm này từ thị trường Mỹ vào Việt Nam xuống thấp, giá cherry dự báo sẽ ngày càng hạ nhiệt và cạnh tranh. Người Việt sẽ được ăn sản phẩm chất lượng với giá rẻ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cherry ngọt của nước này niên vụ 2025 ước đạt khoảng 383.000 tấn, tăng 8% so với niên vụ 2024 nhờ thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường từng chiếm tỷ trọng lớn - lại sụt giảm do vẫn chịu thuế nhập khẩu khoảng 58%.

Dù Trung Quốc đã tạm ngưng áp thuế bổ sung từ 14/5 đến đầu tháng 8, mức thuế cơ bản vẫn khiến hàng Mỹ gặp khó khi cạnh tranh với Chile - quốc gia được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại. Ngược lại, Việt Nam đang đàm phán với Mỹ và sẽ hạ thuế nhập khẩu hàng của nước này về 0% nên giá hàng hóa cũng ngày càng rẻ.

Cherry Mỹ bán tại WinMart, đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, Gò Vấp giảm tới 50%. Ảnh: Thi Hà

Trước đó, năm 2023, khi Trung Quốc bất ngờ siết nhập cherry Mỹ cũng khiến giá rớt kỷ lục, tồn kho tăng và buộc doanh nghiệp Mỹ phải tìm hướng đi mới. Nhiều nhà xuất khẩu chuyển hướng sang các thị trường như Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) năm 2024 cho thấy Canada hiện là thị trường nhập khẩu cherry Mỹ lớn nhất (chiếm 37%), tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Từ chỗ tăng trưởng nhanh nhất về nhập khẩu cherry giai đoạn 2015-2018, Trung Quốc đã tụt lại phía sau vì hàng rào thuế quan và cạnh tranh từ đối thủ.

Tại thị trường nội địa Mỹ, giá bán buôn cherry trong tháng 6-7 giảm 10-15% so với cùng kỳ 2024. Điều này cũng góp phần kéo giá bán lẻ tại Việt Nam đi xuống, giúp người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận loại trái cây từng được xem là "cao cấp" này.

Thi Hà