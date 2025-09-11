Hãng máy hút bụi Trung Quốc hé lộ siêu xe giống hệt Bugatti Chiron

Ảnh dựng trên máy tính cho thấy siêu xe thể hiện tham vọng của Dreame Technology trông như một chiếc Bugatti Chiron bản kéo dài.

Ảnh được nhà sáng lập Dreame Technology, Yu Hao, chia sẻ trên mạng xã hội, với một nguyên mẫu thực tế dự kiến ra mắt toàn cầu tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) ở Mỹ vào đầu năm 2026.

Theo hãng truyền thông Dongchedi, những hình ảnh mới được công bố cho thấy thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ siêu xe Bugatti Chiron. Cabin nổi bật với vô-lăng hai chấu và màn hình hiển thị tích hợp cỡ lớn. Dreame định vị mẫu xe đầu tay của mình là một chiếc xe "điện thuần túy siêu sang trọng".

Ngày 28/8, Dreame xác nhận việc gia nhập lĩnh vực sản xuất ôtô. Khi đó, công ty tuyên bố mẫu xe sản xuất đầu tiên dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào năm 2027.

Trong một động thái thể hiện tham vọng toàn cầu, Dreame đang tích cực tìm kiếm địa điểm cho một nhà máy sản xuất mới tại Berlin, Đức. Địa điểm dự kiến được cho là nằm ở vị trí chiến lược liền kề với nhà máy Gigafactory Berlin của Tesla. Theo hãng truyền thông Trung Quốc Jiemian cho biết Dreame đang xây dựng quan hệ đối tác với ngân hàng khổng lồ BNP Paribas của Pháp, một sự hợp tác nhằm tạo điều kiện cho thương hiệu này mở rộng ra thị trường quốc tế.

Dreame vốn nổi tiếng với các sản phẩm máy hút bụi và robot hiệu suất cao và xây dựng danh tiếng dựa trên công nghệ động cơ kỹ thuật số tốc độ cao, đạt chứng nhận đầu tiên trên thế giới từ Sullivan cho động cơ kỹ thuật số 200.000 vòng/phút năm nay. Công nghệ này hiện được sử dụng trong máy hút bụi hàng đầu Z50 Station của công ty và sẽ được áp dụng vào giấc mơ tạo ra "chiếc xe nhanh nhất thế giới" của Dreame.

Thiết kế của sản phẩm đầu tay từ Dreame đã gây được sự chú ý và bàn luận do gợi nhớ ngay đến siêu xe Pháp. Ngay trang CarNewsChina cũng nói "rất giống Bugatti Chiron" ngay trên tiêu đề bài viết đăng ngày 10/9, trong khi Carscoops cho rằng đó là sự "sao chép trắng trợn của Chiron khiến các luật sư của Bugatti phải nổi giận".

Tuy không phải là bản sao chính xác, nhưng thiết kế của siêu xe Dreame và siêu xe Bugatti lại đủ giống nhau để khiến ai đó cảm thấy hoang mang và phải nhìn kỹ lại để xác nhận. Đèn pha tuy khác biệt nhưng các yếu tố cốt lõi khác của Chiron như lưới tản nhiệt hình móng ngựa, đường gân trung tâm và họa tiết hình chữ C ở đuôi xe giống nhau rõ ràng.

Nội thất trông nguyên bản hơn, và không có dãy đồng hồ dọc như trên Chiron, với vô-lăng được chế tác từ nhôm nguyên khối.

Trong khi Chiron trang bị động cơ W16 với 4 tăng áp tạo ra công suất 1.479 mã lực ở dạng tiêu chuẩn và phiên bản kế nhiệm Tourbillon có động cơ V12 hybrid hút khí tự nhiên tạo ra công suất 1.775 mã lực, thì xe của Dreame sẽ là một chiếc xe điện thuần túy.

Mỹ Anh