Hãng máy hút bụi Trung Quốc muốn làm siêu xe đấu Bugatti Veyron

Dreame Technology tuyên bố tham gia thị trường xe điện siêu sang với mục tiêu thách thức huyền thoại Bugatti Veyron.

Dreame, nổi tiếng với các sản phẩm máy hút bụi và robot hiệu suất cao, công bố vào ngày 28/8 rằng chiếc siêu xe điện đầu tiên của hãng sẽ nhắm trực tiếp vào Bugatti Veyron và dự kiến ra mắt năm 2027.

Dreame xây dựng danh tiếng dựa trên công nghệ động cơ kỹ thuật số tốc độ cao, đạt chứng nhận đầu tiên trên thế giới từ Sullivan cho động cơ kỹ thuật số 200.000 vòng/phút năm nay. Công nghệ này hiện được sử dụng trong máy hút bụi hàng đầu Z50 Station của công ty và sẽ được áp dụng vào giấc mơ tạo ra "chiếc xe nhanh nhất thế giới" của Dreame.

"Ngành ôtô hạng sang thiếu vắng một thương hiệu xe điện thông minh thực sự", tuyên bố của Dreame nêu rõ. "Trong khi các thương hiệu xe sang truyền thống như Bugatti và Bentley chậm chạp trong việc tiếp cận điện khí hóa và trí tuệ, Dreame sẽ định nghĩa lại điều gì là siêu sang trong kỷ nguyên ôtô sắp tới".

Siêu xe Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse đời 2013. Ảnh: Motortrend

Theo trang Iyiou, công ty đã tập hợp đội ngũ gần 1.000 chuyên gia cho dự án này, thu hút nhân tài từ cả lĩnh vực phần cứng thông minh và sản xuất ôtô truyền thống. Dreame dự định tiếp tục mở rộng đội ngũ này và đầu tư dài hạn vào công nghệ ôtô.

Theo Dreame, siêu xe của hãng sẽ trang bị hệ thống đồng hành AI, có khả năng học hỏi và thích nghi với thói quen, sở thích và thậm chí cả trạng thái cảm xúc của người lái. Hệ thống tương tác bằng giọng nói được cho là sẽ vượt qua các phản ứng cơ học truyền thống, tái tạo các đặc điểm giọng nói quen thuộc với những sắc thái cảm xúc gần giống như giao tiếp giữa người với người. Chiếc xe cũng sẽ tích hợp với hệ sinh thái nhà thông minh và thiết bị di động của người dùng.

Theo CarNewsChina, Dreame từng là một thành viên của hệ sinh thái Xiaomi, sản xuất các sản phẩm như máy hút bụi và robot hút bụi cho Xiaomi, mặc dù hiện tại không còn hoạt động. Có lẽ thành công đáng kể của Xiaomi trong lĩnh vực sản xuất ôtô đã truyền cảm hứng cho Dreame.

Tuy nhiên, Dreame không phải là nhà sản xuất máy hút bụi đầu tiên ấp ủ tham vọng về ôtô. Thương hiệu máy hút bụi nổi tiếng Dyson cũng từng có giấc mơ tương tự, thậm chí còn sản xuất xe điện Dyson, nhưng cuối cùng đã từ bỏ dự án.

Mỹ Anh