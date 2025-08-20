Hàng loạt xe chạy 'nhầm' vào cầu Nhơn Trạch

TP HCMNhiều xe khách, ôtô tải từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây rẽ xuống cầu Nhơn Trạch sang Đồng Nai trong ngày đầu khai thác dù chưa được phép, gây lộn xộn và bị phạt.

Sáng 20/8, cầu Nhơn Trạch thuộc dự án thành phần 1A, Vành đai 3 TP HCM, bắt đầu khai thác, mở thêm hướng kết nối từ Thủ Đức qua sông Đồng Nai đến đường ĐT.25B (huyện Nhơn Trạch cũ).

Giai đoạn đầu, tuyến 1A cấm xe tải trên 1,5 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở lên và xe máy qua cầu, song nhiều ôtô vẫn rẽ từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xuống cầu, khiến giao thông khu vực lộn xộn.

Một xe khách thuộc diện chưa được phép rẽ xuống trạm thu phí để qua cầu Nhơn Trạch, sáng 20/8. Ảnh: Hạ Giang

Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VCE E) cho biết từ sáng sớm đơn vị đã phối hợp CSGT phân luồng, hướng dẫn, song nhiều tài xế chưa quen nên vẫn chạy vào đường cấm. Một số phương tiện đi sai quy định đã bị xử phạt.

Đơn vị khai thác khuyến cáo hiện chỉ ôtô và xe tải dưới 1,5 tấn được phép lưu thông qua cầu. Xe tải nặng, xe khách lớn tiếp tục đi theo cao tốc cho đến khi nút giao hoàn thiện, dự kiến từ cuối tháng 9 đến tháng 12 năm nay. Xe máy chỉ chạy trong phạm vi từ ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng (Đồng Nai).

Cầu Nhơn Trạch trước thời điểm thông xe, ngày 19/8. Ảnh: Hạ Giang

Dự án thành phần 1A dài hơn 8 km, khởi công tháng 9/2022, tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng từ ODA Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước. Cầu Nhơn Trạch dài hơn 2 km, là hạng mục chính, hoàn thành sớm hơn các dự án khác trên vành đai 3.

Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đến nay, đoạn dài 15,3 km ở tỉnh Bình Dương cũ đã xong, ngoài dự án 1A còn lại hơn 76 km đang triển khai với tổng vốn gần 75.400 tỷ đồng. Tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trọng điểm phía Nam.

Vị trí cầu Nhơn Trạch. Đồ họa: Khánh Hoàng

Giang Anh