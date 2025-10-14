Hàng loạt tuyến đê ở Bắc Ninh bị sạt lở

Chiều 14/10, lũ sông Cầu, sông Thương ở Bắc Ninh đã xuống báo động một, giảm 3-4 m so với lúc đỉnh ngày 9-10/10. Nước rút làm lộ rõ những hư hại trên hệ thống đê cũng là đường liên xã, liên thôn.
Trong ảnh là tuyến đê tả Cầu qua xã Hợp Thịnh vẫn còn những bao cát đắp cao phía sông, ngăn lũ tràn vào nội đồng. Lúc 23h ngày 9/10, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu đạt đỉnh trên báo động ba 1,22 m.
Hơn 100 m đê tả Cầu qua xã Hợp Thịnh bị sạt lở, chính quyền phải phủ bạt toàn bộ mặt và triền đê, đồng thời gia cố chân đê bằng cọc tre, bao tải cát để ngăn thấm.
Đợt lũ đặc biệt lớn trên sông Thương, sông Cầu khiến 153 thôn xóm, tổ dân phố thuộc 20 xã, phường với 15.000 hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời và bị cô lập.
Trên đê tả Cầu, UBND xã Hợp Thịnh đã đặt biển cảnh báo tại hai đầu của điểm sạt lở để hạn chế phương tiện tải trọng lớn đi qua.
Cách đó khoảng 500 m, cũng trên đê tả Cầu thuộc xã Hợp Thịnh, 100 m chân đê bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn. Nhà chức trách dùng máy múc san đất, mở rộng chân đê và đóng cọc gia cố phía ngoài.
Tuyến đê tả Cầu qua xã Hợp Thịnh có hơn 4 km phải đắp chống tràn, nhiều vị trí mặt đê thấp, người dân phải đắp bao tải đất, cát cao hơn một mét để ngăn nước lũ tràn vào xóm làng.
Đê tả Cầu đoạn qua xã Xuân Cẩm có 15 m bị sạt lở, chính quyền đã xử lý bước một bằng cách đóng cọc tre rồi gia cố bằng các bao tải cát.
Các tuyến đê bối nằm phía sông cũng hư hại nặng. Tại xã Hợp Thịnh, đoạn đê bối dẫn vào làng Đồng Đạo bị lũ khoét sâu hơn 20 m, làm hỏng cả phần đường bêtông.
Ông Vũ Văn Cường, 61 tuổi, cho biết đỉnh lũ cao hơn mặt đê bối hơn 2 m, dù người dân đã gia cố nhưng không hiệu quả. Ông mong chính quyền sớm tu sửa đê để đảm bảo an toàn cho người dân.
Một đoạn đê bối dẫn vào làng Đa Hội, xã Hợp Thịnh không còn nhìn thấy hình thù.
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ sau bão Matmo đã gây ra 83 sự cố đê điều, nhiều nhất là Bắc Ninh 66, Hà Nội 9, Thái Nguyên 8. Sự cố ở Bắc Ninh chủ yếu là sạt trượt, xói lở; mạch đùn mạch sủi; rò rỉ nước và tràn.
Hơn 80 m đê cũng là lối dẫn vào thôn Đa Hội bị hư hại hoàn toàn, mặt đường bằng bêtông rộng hơn 3 m đứt gãy trong khi cốt đê bị lũ cuốn trôi.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, đã có hơn 19 km trên các tuyến sông Cầu, sông Thương phải đắp chống tràn cao 0,3-1 m; 350 m đê bị sạt lở, 29 km bị thẩm lậu, rò rỉ trong đợt mưa lũ sau bão Matmo.
Đường liên thôn Đa Hội bị hư hại. Tỉnh Bắc Ninh cũng ghi nhận tình trạng trên ở nhiều tuyến đường liên thôn, nội đồng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hôm 12/10 gửi báo cáo kiến nghị Trung ương hỗ trợ 755 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ do bão Matmo, trong đó 500 tỷ đồng dành cho đê điều, thủy lợi và 255 tỷ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.
Đê sông Thương đoạn qua phường Đa Mai bị sạt lở khoảng 30 m chân đê phía khu dân cư.
Ngày 14/10, tỉnh Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp sự cố tràn, sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt mái đê tả Cầu địa phận xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, phường Vân Hà; đê hữu Cầu qua xã Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Nhân Hòa, Quế Võ, Đào Viên và đê bối Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc. Việc công bố nhằm huy động lực lượng, phương tiện xử lý sự cố, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Giang Huy - Gia Chính - Phạm Chiểu
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.