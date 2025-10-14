Hàng loạt tuyến đê ở Bắc Ninh bị sạt lở

Chiều 14/10, lũ sông Cầu, sông Thương ở Bắc Ninh đã xuống báo động một, giảm 3-4 m so với lúc đỉnh ngày 9-10/10. Nước rút làm lộ rõ những hư hại trên hệ thống đê cũng là đường liên xã, liên thôn.

Trong ảnh là tuyến đê tả Cầu qua xã Hợp Thịnh vẫn còn những bao cát đắp cao phía sông, ngăn lũ tràn vào nội đồng. Lúc 23h ngày 9/10, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu đạt đỉnh trên báo động ba 1,22 m.