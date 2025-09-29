Hàng loạt trụ điện, viễn thông gãy đổ sau bão Bualoi

Từ 0h30, bão đổ bộ vào phía bắc tỉnh Quảng Trị gây tê liệt lưới điện ở xã Phú Trạch. Dọc quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường, cột điện gãy đổ la liệt, chưa thể thống kê.

Tại Quảng Trị có 228.059 gia đình bị mất điện, hơn 200 cột điện ngã đổ, trong đó khu vực Quảng Trạch và Bố Trạch chịu thiệt hại nặng nề nhất.