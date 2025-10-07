Hàng loạt ôtô 'chết đuối' trong mưa lớn tại Hà Nội

Ngã tư đường Trần Đăng Ninh, phường Cầu Giấy nước dâng cao, có đoạn sâu 60 cm, chiếc ôtô nằm im lìm trong "biển nước" mênh mông. Ảnh: Anh Phú
Với những xe đỗ qua đêm, chủ xe không thể di dời nên xe ngập trong nước, thiệt hại sẽ nhẹ nhàng hơn so với những xe đang đi và chết máy. Thông thường, những xe này chỉ cần vệ sinh, thay dầu máy, tháo dọn nội thất là có thể tiếp tục sử dụng. Điều quan trọng là chủ xe không được thử nổ máy vì sẽ khiến nước vào buồng đốt.
Hai xe sang nối đuôi nhau bị chết máy trên phố Thái Hà, phường Đống Đa, đoạn qua rạp chiếu phim Quốc gia. Nước ngập cả biển số xe. Ảnh: Hoàng Giang
Với những xe đang di chuyển, gặp đoạn nước sâu, tài xế cần thận trọng quan sát xe đi trước. Nếu tuyến đường ngập không có bất cứ xe nào đi vào, nhất định không được "liều mình" đi thử.
Chủ phương tiện đỗ xe qua đêm trên vỉa hè, mưa lớn khiến nước dâng nhanh, ngập đến nửa thân xe. Chủ xe chỉ còn cách di chuyển đồ đạc bên trong và chờ nước rút. Ảnh: Anh Phú
Phụ xe buýt lội nước đẩy xe qua đoạn ngập trên phố Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Tùng Đinh
Xe buýt tuy có gầm cao hơn xe con nhưng cũng khiêm tốn hơn nhiều so với các loại xe tải, việc lội nước còn có thể khiến nước tràn vào xe, nơi hành khách đang ngồi.
Phố Quan Nhân nằm gần sông Tô Lịch nhưng nước chưa kịp rút, một ôtô đang di chuyển bất ngờ chết máy, đứng im giữa dòng nước. Ảnh: Hoàng Giang
Nếu mua bảo hiểm thân vỏ, chủ xe cần ngay lập tức chụp ảnh, quay video hiện trường, liên hệ nhân viên của hãng bảo hiểm để tiến hành các thủ tục bồi thường. Nếu chủ xe cố gắng nổ máy, thiệt hại sẽ rất lớn và khả năng cao không được bảo hiểm.
Xe không thể di chuyển trên phố Thái Hà, chủ phương tiện chỉ biết kéo cửa kính chờ nước rút. ảnh: Hoàng Giang
Nếu đường vắng, tình trạng mưa ngày càng lớn, tài xế nên tính phương án đi lùi về khu vực đỡ ngập. Khi đi lùi, nước cũng sẽ hạn chế vào cổ hút gió.
Chủ xe nhờ người đẩy xe bị chết máy qua vùng ngập sâu trên phố Thái Hà. Ảnh: Hoàng Giang
Đường Doãn Kế Thiện (phường Cầu Giấy) ngập 60-80 cm, ôtô chết máy giữa đường. Tài xế phải xuống đẩy xe sát lề để hạn chế nước tràn vào trong. Ảnh: Lộc Chung
Trên một tuyến đường giao cắt với Lê Đức Thọ, dãy ôtô để trên vỉa hè bị ngập đến thân xe. Ảnh: Lộc Chung
Nhóm phóng viên