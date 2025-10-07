Hàng loạt ôtô 'chết đuối' trong mưa lớn tại Hà Nội

Ngã tư đường Trần Đăng Ninh, phường Cầu Giấy nước dâng cao, có đoạn sâu 60 cm, chiếc ôtô nằm im lìm trong "biển nước" mênh mông. Ảnh: Anh Phú

Với những xe đỗ qua đêm, chủ xe không thể di dời nên xe ngập trong nước, thiệt hại sẽ nhẹ nhàng hơn so với những xe đang đi và chết máy. Thông thường, những xe này chỉ cần vệ sinh, thay dầu máy, tháo dọn nội thất là có thể tiếp tục sử dụng. Điều quan trọng là chủ xe không được thử nổ máy vì sẽ khiến nước vào buồng đốt.