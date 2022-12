Hàng loạt người công ty luật ở Sài Gòn 'vu khống' để đòi nợ

Trưa 1/12, Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam và khởi tố 13 người thuộc Công ty Luật TNHH Power Law với cáo buộc Vu khống để đòi nợ.

Cảnh sát đột kích Công ty Luật TNHH Power Law. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an quận 12 phát hiện một số công ty cho nhân viên gọi điện đe dọa, chửi bới, lợi dụng mạng xã hội khủng bố tinh thần người vay tiền bằng cách cắt ghép hình ảnh xấu để vu khống, đưa thông tin sai sự thật. Việc này là để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm thu hồi nợ.

Sau chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) và một số đơn vị nghiệp vụ đột kích Công ty Luật TNHH Power Law trên quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12. Lực lượng chức năng phát hiện Ban Giám đốc công ty và 83 nhân viên liên quan đến hoạt động phạm tội; thu giữ hàng loạt vật dụng, thiết bị điện tử...

Cơ quan điều tra xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước đã bị nhóm người này bôi nhọ danh dự bằng cách cắt ghép hình ảnh xấu, sai sự thật, buộc họ phải trả nợ. Hiện, 11 người đã bị bắt tạm giam, 2 người bị khởi tố nhưng được tại ngoại, về hành vi Vu khống.

Cảnh sát kiểm tra các dữ liệu nhân viên công ty luật dùng vu khống người vay. Ảnh: Công an cung cấp

Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12, cho biết Công ty Luật Power Law có 3 luật sư, còn lại là nhân viên. Doanh nghiệp này mua nợ xấu của các công ty tài chính, ngân hàng, app cho vay... sau đó giao cho nhân viên thu hồi nợ. Các nhân viên được thưởng 25-50% trên số tiền đòi được.

"Mô hình này không phải tín dụng đen, mà lợi dụng không gian mạng để khủng bố tinh thần bằng, vu khống người vay", ông Ngọc nói. "Ban giám đốc công ty hiện không nhận trách nhiệm và đổ hết cho cấp dưới. Cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm của từng người".

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM tổng tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Những nghi can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, hôm 20/11, nhà chức trách đã bắt tạm giam 13 người thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (trụ sở tại quận 1) để điều tra về hành vi Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Công ty này do một người Hàn Quốc làm Tổng Giám đốc, được cấp phép hoạt động "cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng".

Cơ quan điều tra cáo buộc bộ phận thu hồi nợ cho công ty này đã sử dụng phương thức gọi điện đe dọa, chửi bới người chậm trả tiền vay; dùng mạng xã hội khủng bố tinh thần bằng cách cắt ghép hình ảnh, vu khống để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân...

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và 2023, thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM, dự kiến nếu tình hình kinh tế còn khó khăn thì hoạt động "tín dụng đen" sẽ phát triển mạnh trên địa bàn nên công an thành phố sẽ đánh mạnh vào nhóm tội phạm này.

Quốc Thắng