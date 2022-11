Công an TP HCM phối hợp nhiều tỉnh tấn công tội phạm dịp Tết

Nhận định tội phạm gia tăng dịp cuối năm, Công an TP HCM huy động tổng lực tấn công trong 3 tháng, phối hợp các tỉnh giáp ranh, đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết.

Sáng 15/11, chỉ đạo tại lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (từ ngày 15/11 đến 5/2/2023), thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, yêu cầu toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động, đặc nhiệm, giao thông, an ninh mạng... và các quận huyện đánh mạnh vào tội phạm. "Trong thời gian qua đã làm tốt rồi thì phải làm mạnh hơn nữa, bài bản và hiệu quả hơn nữa", ông Nam nói.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, tại lễ ra quân sáng nay. Ảnh: Quốc Thắng

Theo thiếu tướng Nam, từ đầu năm đến nay, Công an TP HCM đã triệt phá nhiều âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Lực lượng cũng truy xét nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận quan tâm... Vì vậy, số vụ phạm tội đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo quy luật, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động vào cuối năm nên Công an TP HCM đã đặt nhiệm vụ phải thực hiện 5 mục tiêu để bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho người dân vui Tết.

Về việc ra quân truy quét tội phạm lần này, ông Nam cho biết Công an TP HCM không chỉ có kế hoạch tại địa bàn thành phố, mà phối hợp các tỉnh thành giáp ranh để chủ động hỗ trợ đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; xâm phạm sở hữu tài sản, đánh bạc; các băng nhóm mua bán ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Người đứng đầu Công an TP HCM cũng nhắc nhở lực lượng, cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, làm ngơ, hoặc "bảo kê" tiếp tay cho tội phạm.

Lực lượng Công an TP HCM được triển khai. Ảnh: Quốc Thắng

Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai cao điểm tấn công tội phạm. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng trong khối phòng chống tội phạm, trong đó công an làm nòng cốt.

"Đặc biệt là đánh vào các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm, trộm cắp, cờ bạc, kinh tế và môi trường", đại tá Thảo nói và cho biết từ đầu năm đến nay tình hình phạm pháp hình sự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn giảm so với trước dịch Covid-19; lực lượng công an tỉnh đã giữ được môi trường an ninh, an toàn để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Cảnh sát cơ động thuộc Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, diễu hành tại lễ ra quân trấn áp tội phạm, sáng 15/11. Ảnh: Trường Hà

Quốc Thắng - Trường Hà