Hàng loạt hố đen mini có thể từng đâm vào Mặt Trăng

Những hố đen mini hình thành từ thời sơ khai của vũ trụ có thể từng lao xuống Mặt Trăng mạnh đến mức làm biến đổi vật chất xung quanh.

Hình ảnh Mặt Trăng nhìn từ Trái Đất, theo dữ liệu của Tàu Quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (NASA). Ảnh: NASA/GSFC/Đại học Bang Arizona

Mặt Trăng có khả năng chứa đầy những hố trũng do va chạm với các hố đen mini và việc nghiên cứu chúng sẽ hé lộ thông tin giá trị về vật chất tối, Futurism hôm 22/11 đưa tin. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Các nhà nghiên cứu cho rằng một loạt hố đen kích thước nguyên tử đã hình thành không lâu sau vụ nổ Big Bang. Khi những vật thể siêu đặc này di chuyển trong vũ trụ, chúng bắt đầu tản ra và bay đến hệ Mặt Trời, sau đó dội xuống Mặt Trăng.

Hố đen mini cũng có thể đâm vào các thiên thể khác, bao gồm cả Trái Đất. Tuy nhiên, do Mặt Trăng có khí quyển mỏng, thiên thể này không được bảo vệ khỏi các vụ va chạm tốt như hành tinh xanh.

"Về nguyên tắc, Mặt Trăng không có gì đặc biệt. Chúng tôi đề cập đến Mặt Trăng vì nó được con người nghiên cứu kỹ. Một số mặt trăng của sao Hải Vương, sao Mộc và sao Thủy cũng là những ứng viên sáng giá", Almog Yalinewich, nhà vật lý tại Viện Vật lý thiên văn Lý thuyết Canada, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Dấu vết mà hố đen mini để lại có thể giúp giới chuyên gia hiểu thêm về vật chất tối, loại vật chất bí ẩn được cho là chiếm phần lớn lượng vật chất trong vũ trụ. Một số nhà khoa học tin rằng vật chất tối được tạo ra từ những hố đen hình thành từ sự dao động mật độ trong vũ trụ sơ khai.

Do đó, nếu hố đen mini từ thời vũ trụ sơ khai đâm vào Mặt Trăng, chúng có thể để lại dấu vết về vật chất tối và thay đổi đặc điểm của các vật chất khác mà chúng tiếp xúc. Cụ thể, hố đen có tác động hấp dẫn cực lớn nên chúng có thể đã đâm xuống Mặt Trăng mạnh đến mức làm biến đổi đặc tính của vật chất xung quanh. Bom hạt nhân cũng làm được điều tương tự. Loại bom này từng biến cát xung quanh nơi phát nổ thành thủy tinh.

Nhóm nghiên cứu tin rằng các tàu chở người tới Mặt Trăng trong tương lai, ví dụ như chương trình Artemis của NASA, có thể giúp họ tìm kiếm và nghiên cứu những hố trũng do hố đen để lại, giúp làm sáng tỏ bản chất của vật chất tối bí ẩn.

Thu Thảo (Theo Futurism)