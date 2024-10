Hàng loạt dự án bỏ hoang trên 'đất vàng' TP Vinh

Bến xe Vinh (cũ) nằm trên đường Lê Lợi, thuộc Phường Lê Lợi, rộng hơn 9.600 m2, hiện nay bỏ không giữa trung tâm TP Vinh.

Năm 2018, bến xe Vinh được dời đến xã Nghi Kim để giảm áp lực giao thông cho nội thành Vinh. Khu đất trên chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, do chủ đầu tư là Công ty cổ phần bến xe Nghệ An muốn dùng vào mục đích thương mại, dịch vụ song chưa được tỉnh Nghệ An phê duyệt, vì thế để lãng phí suốt 6 năm qua.

Hiện nhà chức năng của bến xe bỏ không, phía trên gắn biển quảng cáo cho quán nhậu. Bên trong khuôn viên cho một nhà xe thuê, phía ngoài có một số ki-ốt nhỏ kinh doanh xe máy, xe đạp điện.

"Đất trên đường Lê Lợi giá thị trường 100-150 triệu đồng một mét vuông, thấy dự án để không ai cũng tiếc", một người dân nói.