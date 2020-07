Hàng loạt điểm du lịch quá tải cuối tuần

Bước vào mùa cao điểm, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao khiến nhiều điểm đến trở nên đông đúc, quá tải.

Bà Trần Nguyện, Giám đốc kinh doanh của tập đoàn Sungroup, cho biết, lượng khách tới Sa Pa đang tăng đều qua mỗi tuần và cao hơn so với tháng trước. "Hai tuần gần đây, lượng khách cuối tuần tăng từ 20 - 30% so với hồi đầu tháng 7 nhưng chỉ đạt 70% so với năm 2019. Với tình hình khách du lịch như hiện nay, đến cuối tháng này, nhiều khả năng lượng khách sẽ đạt bằng năm ngoái", bà Nguyện nói.

Còn theo ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc công ty du lịch Tây Bắc, tình trạng khách tăng đột ngột tại một số điểm đến đã dẫn tới nhiều khu vực bị kẹt xe, cháy phòng như Tam Đảo, Vĩnh Phúc lượng xe nối đuôi nhau dài hàng từ chân đèo đến đỉnh. Một số cơ sở lưu trú ở Sơn Tây, Hoà Bình, Cát Bà... cuối tuần qua cũng bị quá tải.

Ông Tùng nhận định ừ khi hết giãn cách xã hội đến giờ, du lịch Việt Nam chưa bao giờ "căng thẳng" và khan hiếm dịch vụ như bây giờ. Trong tháng 7, doanh nghiệp của ông phục vụ khoảng 1.000 lượt khách, tăng khoảng 40% so với tháng trước và tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Khách tăng, theo lẽ thì doanh nghiệp rất mừng. Tuy nhiên hiện nay, chúng tôi không dám nhận thêm khách vì một phần không đủ nhân sự để phục vụ; hơn nữa không thể đặt thêm nhiều dịch vụ ở các tuyến hút khách, nếu có giá cũng tăng cao so với trước", ông Tùng nói.

Đường lên Tam Đảo, Vĩnh Phúc bị kẹt cứng đông xe du lịch. Ảnh: Trịnh Đăng Định.

Bà Nguyễn Thị Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong hai ngày cuối tuần vừa qua, học sinh đã nghỉ hè nên lượng lớn du khách đổ về Hạ Long. Chỉ riêng bảo tàng tỉnh mỗi ngày có khoảng 9.000 lượt khách tham quan.

Thành phố Hạ Long, bình quân mỗi ngày đón khoảng 100.000 lượt khách. Một số dịch vụ như nhà hàng và lưu trú cung không đủ cầu. Thậm chí, khách không có phòng ở nếu không đặt trước. "Tuy nhiên, tình trạng này chỉ vừa xảy ra vào cuối tuần qua, khi học sinh nghỉ hè. Các ngày còn lại trong tuần, Hạ Long khá vắng", bà Bảo nói.

Tại Phú Yên, lượng khách du lịch cũng trên đà tăng mạnh. Cả tỉnh gần 400 phòng lưu trú với khoảng 5.800 buồng. Tháng 7, địa phương này phục vụ khoảng 350.000 lượt khách lưu trú, tăng 6% so với cùng kỳ. Bước sang tháng 8, lượng khách lưu trú sẽ tăng mạnh vì hầu hết khách sạn, nhà nghỉ... đều kín phòng.

"Tính cho tới tháng 8, gần như toàn bộ phòng lưu trú của Phú Yên đã được lấp đầy. Chỉ một số nhà nghỉ ở xa khu vực trung tâm, xa khu bãi biển mới còn chỗ. Tuy nhiên, số lượng này cũng không nhiều", đại diện Sở VHTTDL Phú Yên nói. Vị này đánh giá, các công ty lữ hành chắc chắn không thể tìm phòng cho khách đoàn trong giai đoạn này.

Ông Đào Hồng Thương, Giám đốc công ty Vietsky Travel cũng khẳng định, dịch vụ tại các điểm đến hấp dẫn mùa hè như Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc... luôn trong tình trạng quá tải. Đặc biệt, doanh nghiệp này gặp không ít thách thức khi tìm dịch vụ lưu trú, vận chuyển và hướng dẫn viên trong tháng 7.

"Hiện nay, tại một số tỉnh như Bình Định, Phú Yên hay huyện đảo Phú Quốc, Đà Lạt... đang bị quá tải một số dịch vụ. Cụ thể, Quy Nhơn, Tuy Hòa đang thiếu trầm trọng phòng và dịch vụ vận chuyển. Hầu như không thể đặt phòng và xe nếu có khách đoàn. Trong khi đó, Phú Quốc khan hiếm hướng dẫn. Thậm chí doanh nghiệp phải lấy hướng dẫn từ Sài Gòn ra và ở lại đón khách nhưng vẫn không đủ", ông Thương nói.

Tương tự, lượng khách đến Đà Lạt trong những ngày qua cũng tăng mạnh. Ước tính, thành phố này đón khoảng 40.000 lượt khách vào ngày cao điểm. Một số dịch vụ như ăn uống, taxi có lúc không thể phục vụ kịp nhu cầu của khách.

Chợ đêm Đà Lạt là điểm thu hút khách du lịch. Vào ngày cuối tuần, nơi đây trở thành phố đi bộ. Ảnh: Khánh Hương.

Trong khi đó, theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, lượng khách đến sân bay này đang tăng mạnh. Chỉ trong ngày 17/7 đã có 22.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến đến hết tháng 7, sân bay này sẽ đón và phục vụ khoảng 800.000 lượt khách đi và đến.

Theo ông Nguyễn Xuân Hổ, đại diện nhà xe Phương Các trên đảo ngọc, doanh nghiệp này đang sở hữu 34 đầu xe loại 45 chỗ nhưng luôn không thể điều đủ xe, vì lượng khách tới địa phương đang tăng trưởng mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của đối tác lữ hành, đơn vị phải hợp tác thêm với một số cá nhân, doanh nghiệp có ít đầu xe hơn.

Nguyễn Nam

Xem thêm