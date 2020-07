'Ngã tư quốc tế' đông khách Việt

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2020, khách du lịch đến Hoàn Kiếm chỉ đạt 66,63% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu đạt 71,44% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của do dịch bệnh Covid-19.

Các nhóm khách đa dạng từ gia đình, bạn bè đến các cặp đôi. "Lượng khách giảm khoảng 30% so với ngày trước và doanh thu cũng giảm 30%. Quán tôi nằm ở trung tâm nên cũng khá hơn, một tối cuối tuần phục vụ khoảng 25 - 30 bàn", anh Tuấn Anh, chủ quán bia cho hay.