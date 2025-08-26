Hàng loạt đại học tuyển bổ sung thí sinh từ 15 điểm trở lên

Nhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên, điểm xét phổ biến từ 15 đến 18/30; gồm cả những ngành như Y khoa, Răng Hàm Mặt.

Trong hai ngày 22-23/8, tất cả đại học đã công bố điểm chuẩn đợt 1. Nhiều trường thông báo tuyển bổ sung ngay sau đó.

Ba trường Quốc tế, Quản trị và Kinh doanh và Đại học Việt Nhật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tuyển thêm khoảng 300 sinh viên mỗi trường. Điểm nhận hồ sơ từ 19 trở lên khi đăng ký bằng kết quả thi tốt nghiệp, 66 với đánh giá năng lực, mức cụ thể tùy ngành.

Cụ thể như sau:

Trường đại học Ngành tuyển Chỉ tiêu Điểm nhận hồ sơ Hạn đăng ký Quốc tế - Hệ thống thông tin quản lý

- Tin học và kỹ thuật máy tính

- Phân tích dữ liệu kinh doanh

- Quản lý (song bằng)

- Tự động hóa và tin học

- Công nghệ thông tin ứng dụng. 300 - Đánh giá năng lực (HSA): 66-69

- Thi tốt nghiệp:19-20 28/8 Quản trị và Kinh doanh - Quản trị và An ninh

- Khoa học quản lý

- Quản trị kinh doanh - - Đánh giá năng lực (HSA): 66

- Thi tốt nghiệp:19 - Việt Nhật - Khoa học và kỹ thuật máy tính

- Kỹ thuật cơ điện tử

- Công nghệ thực phẩm và sức khỏe

- Nông nghiệp thông minh và bền vững

- Kỹ thuật xây dựng

- Quốc tế học

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 318 20-21 26/8

Đại học FPT tuyển bổ sung 950 sinh viên cho loạt ngành, mỗi ngành lấy 30 hoặc 50 em. Nếu dùng điểm thi tốt nghiệp, thí sinh phải đạt từ 18,5 trở lên. Đây là tổng điểm Toán và hai môn bất kỳ, cùng điểm ưu tiên. Với kết quả đánh giá năng lực, điểm sàn từ 78/150 và 653/1200, lần lượt với kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.

Ở phía Nam, trường Đại học Nha Trang tuyển bổ sung hơn 600 sinh viên cho 23 chương trình, theo cả ba phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp, điểm đánh giá năng lực của hai Đại học Quốc gia Hà Nội, TP HCM.

Điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi từ 20 trở lên, cao nhất là ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh - 24 điểm. Ngoài đảm bảo mức điểm sàn, thí sinh ở một số ngành như Kế toán, Công nghệ thông tin Việt - Nhật phải đạt tiêu chí phụ là điểm trung bình môn Tiếng Anh trong học bạ từ 5 trở lên.

Trường tuyển bổ sung đến 5/9, thí sinh trúng tuyển nhập học sau đó ba ngày.

Tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tất cả 73 ngành đều tuyển bổ sung, trong đó có cả những ngành đào tạo sức khỏe như Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Điểm nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn đợt 1, tức từ 15 trở lên. Trường không công bố chỉ tiêu và thời hạn kết thúc tuyển bổ sung.

Trường Đại học Công thương TP HCM tuyển bổ sung ba ngành (Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ vật liệu, Quản trị kinh doanh chương trình liên kết) theo cả bốn phương thức, trong đó điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi tốt nghiệp từ 16 hoặc 17 trở lên.

Học viện Hàng không Việt Nam cũng tuyển 470 sinh viên cho nhiều ngành, điểm xét hầu hết từ 18. Ngoài phải đảm bảo điểm xét theo từng phương thức như bảng dưới, thí sinh đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt thêm một trong hai điều kiện: điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh từ 6 hoặc có IELTS 4,5.

Thời gian nhận hồ sơ bổ sung đến hết 17h ngày 28/8.

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao vọt so với mọi năm.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 30/8.

Những trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển bổ sung từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025. Nếu đã xác nhận nhập học, thí sinh không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được hiệu trưởng cho phép không nhập học.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh Hằng