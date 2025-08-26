Hàng loạt công trình tốc mái, hư hỏng sau bão Kajiki

Tại Hà Tĩnh, dọc biển Thiên Cầm, thuộc xã Thiên Cầm ngổn ngang sau khi bão Kajiki đi qua. Ảnh: Nguyễn Đông
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau hơn 10 tiếng hoành hành, bão Kajiki đã làm ba người chết tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; 13 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi nơi 5 người.
Tại Hà Tĩnh, dọc biển Thiên Cầm, thuộc xã Thiên Cầm ngổn ngang sau khi bão Kajiki đi qua. Ảnh: Nguyễn Đông
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau hơn 10 tiếng hoành hành, bão Kajiki đã làm ba người chết tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; 13 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi nơi 5 người.
Mái tôn tầng 5 khách sạn Công đoàn bị tốc mái từ trưa 25/8, khi bão vào bờ. Thiên Cầm là một trong những điểm đầu tiên bão đổ bộ. Sức gió mạnh cấp 12 khiến những mái tôn kiên cố bị xé toạc. Ảnh: Nguyễn Đông
Mái tôn tầng 5 khách sạn Công đoàn bị tốc mái từ trưa 25/8, khi bão vào bờ. Thiên Cầm là một trong những điểm đầu tiên bão đổ bộ. Sức gió mạnh cấp 12 khiến những mái tôn kiên cố bị xé toạc. Ảnh: Nguyễn Đông
Một khu nhà hàng, quán ăn ven biển Thiên Cầm bị gió bão xé toạc mái tôn. Nhiều vật dụng bị gãy, đổ, hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Đông
Một khu nhà hàng, quán ăn ven biển Thiên Cầm bị gió bão xé toạc mái tôn. Nhiều vật dụng bị gãy, đổ, hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhiều cửa hàng, quán ăn ven biển hư hỏng nặng sau bão. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhiều cửa hàng, quán ăn ven biển hư hỏng nặng sau bão. Ảnh: Nguyễn Đông
Sáng 26/8, tại xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân cũ, nơi bị bão Kajiki quét qua vào tối qua, vẫn ngổn ngang. Dọc các tuyến đường chính, mái tôi bay khắp nơi, cây cối đổ rạp trên đường. Ảnh: Đức Hùng
Sáng 26/8, tại xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân cũ, nơi bị bão Kajiki quét qua vào tối qua, vẫn ngổn ngang. Dọc các tuyến đường chính, mái tôi bay khắp nơi, cây cối đổ rạp trên đường. Ảnh: Đức Hùng
Một nhà hàng làm bằng khung thép ở xã Cổ Đạm biến dạng khi bão Kajiki quét qua. Mái tôn bay ra giữa đồng, tường làm bằng gạch bị đổ, phía trong nhiều bàn ghế gãy, bát đũa vỡ. Sáng nay, chủ cơ sở cùng nhân viên đang tập trung khắc phục hậu quả. Ảnh: Đức Hùng
Một nhà hàng làm bằng khung thép ở xã Cổ Đạm biến dạng khi bão Kajiki quét qua. Mái tôn bay ra giữa đồng, tường làm bằng gạch bị đổ, phía trong nhiều bàn ghế gãy, bát đũa vỡ. Sáng nay, chủ cơ sở cùng nhân viên đang tập trung khắc phục hậu quả. Ảnh: Đức Hùng
Sân Pickleball ở xã Cổ Đạm được đầu tư hàng trăm triệu đồng, xây mới vào cuối năm ngoái bị đổ sập đêm 25/8. Ảnh: Đức Hùng
Sân Pickleball ở xã Cổ Đạm được đầu tư hàng trăm triệu đồng, xây mới vào cuối năm ngoái bị đổ sập đêm 25/8. Ảnh: Đức Hùng
Anh Nguyễn Văn Đạo, 35 tuổi, chủ cơ sở vật liệu xây dựng ở thôn Lâm Vượng, xã Cổ Đạm, cho biết lúc 20h ngày 25/8, gió giật mạnh khiến cửa hàng của anh tốc mái toàn bộ. Mái tôn đè lên nhiều tài sản. Gia đình phải sang nhà hàng xóm trú tránh, không di dời được bất cứ vật gì.
"Tôi đầu tư cửa hàng được 6 năm nay, hiện nhiều mặt hàng đắt tiền hư hỏng toàn bộ, ước tính thiệt hại 500 triệu đồng", anh Đạo nói. Ảnh: Đức Hùng
Anh Nguyễn Văn Đạo, 35 tuổi, chủ cơ sở vật liệu xây dựng ở thôn Lâm Vượng, xã Cổ Đạm, cho biết lúc 20h ngày 25/8, gió giật mạnh khiến cửa hàng của anh tốc mái toàn bộ. Mái tôn đè lên nhiều tài sản. Gia đình phải sang nhà hàng xóm trú tránh, không di dời được bất cứ vật gì.
"Tôi đầu tư cửa hàng được 6 năm nay, hiện nhiều mặt hàng đắt tiền hư hỏng toàn bộ, ước tính thiệt hại 500 triệu đồng", anh Đạo nói. Ảnh: Đức Hùng
Một cửa hiệu trên đường Lê Duẩn, tỉnh Nghệ An bị gió giật sập, khung thép, mái tôn ngổn ngang xếp chồng lên nhau, đè lên nhiều biển quảng cáo. Ảnh: Đức Hùng
Một cửa hiệu trên đường Lê Duẩn, tỉnh Nghệ An bị gió giật sập, khung thép, mái tôn ngổn ngang xếp chồng lên nhau, đè lên nhiều biển quảng cáo. Ảnh: Đức Hùng
Trên đường Lê Hồng Phong, mái tôn nằm xếp chồng lên nhau trước một cửa hàng thời trang.
Hiện Nghệ An chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, song ước tính hàng trăm nhà dân, công trình, cửa hàng... bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Ảnh: Đức Hùng
Trên đường Lê Hồng Phong, mái tôn nằm xếp chồng lên nhau trước một cửa hàng thời trang.
Hiện Nghệ An chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, song ước tính hàng trăm nhà dân, công trình, cửa hàng... bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Ảnh: Đức Hùng
Tại Thanh Hóa, lán do ngư dân dựng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn để đựng ngư cụ bị gió giật tốc mái, một số lán khác đổ sập hoàn toàn.
Tại Thanh Hóa, lán do ngư dân dựng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn để đựng ngư cụ bị gió giật tốc mái, một số lán khác đổ sập hoàn toàn.
Loạt biển quảng cáo của các nhà hàng, khách sạn trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn bị gió giật rớt đêm qua. Ảnh: Lê Hoàng
Loạt biển quảng cáo của các nhà hàng, khách sạn trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn bị gió giật rớt đêm qua. Ảnh: Lê Hoàng
Sáng 26/8, nhiều nơi tại Thanh Hóa ngập sâu do mưa lớn, có nơi mực nước sâu 1-2 m. Cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng sơ tán 6 hộ dân tại ngõ 17, đường Trần Khát Chân, phố Long Quang, phường Hàm Rồng đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Hoàng
Bão Kajiki hoành hành hơn 10 giờ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đạt sức gió mạnh nhất cấp 12 khi đổ bộ, giảm còn cấp 8 ở khu vực biên giới Việt - Lào.
Sớm nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sang đất Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h (cấp 7), giật cấp 9, tiếp tục gây mưa lớn cho Bắc Trung Bộ và miền Bắc.
Sáng 26/8, nhiều nơi tại Thanh Hóa ngập sâu do mưa lớn, có nơi mực nước sâu 1-2 m. Cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng sơ tán 6 hộ dân tại ngõ 17, đường Trần Khát Chân, phố Long Quang, phường Hàm Rồng đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Hoàng
Bão Kajiki hoành hành hơn 10 giờ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đạt sức gió mạnh nhất cấp 12 khi đổ bộ, giảm còn cấp 8 ở khu vực biên giới Việt - Lào.
Sớm nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sang đất Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h (cấp 7), giật cấp 9, tiếp tục gây mưa lớn cho Bắc Trung Bộ và miền Bắc.
Nguyễn Đông - Đức Hùng - Lê Hoàng