Hàng loạt công trình tốc mái, hư hỏng sau bão Kajiki

Anh Nguyễn Văn Đạo, 35 tuổi, chủ cơ sở vật liệu xây dựng ở thôn Lâm Vượng, xã Cổ Đạm, cho biết lúc 20h ngày 25/8, gió giật mạnh khiến cửa hàng của anh tốc mái toàn bộ. Mái tôn đè lên nhiều tài sản. Gia đình phải sang nhà hàng xóm trú tránh, không di dời được bất cứ vật gì.

"Tôi đầu tư cửa hàng được 6 năm nay, hiện nhiều mặt hàng đắt tiền hư hỏng toàn bộ, ước tính thiệt hại 500 triệu đồng", anh Đạo nói. Ảnh: Đức Hùng