Hàng loạt cơ sở du lịch Quy Nhơn đổ nát, mất tiền tỷ sau bão

Sau 5 tiếng càn quét đêm 6/11, bão Kalmaegi đã đánh sập, tàn phá hàng loạt nhà hàng, resort ven biển khu vực Quy Nhơn, Gia Lai, gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Trưa 7/11, anh Khoa Tân, chủ hệ thống nhà hàng Mr.Mộc (đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ), cùng nhân viên thu dọn đống đổ nát. Hai trong bốn nhà hàng của anh sập hoàn toàn, trơ khung sắt; hai cơ sở còn lại hư hại nghiêm trọng.

"Tổng thiệt hại của hệ thống ước tính khoảng 4 tỷ đồng", anh Tân nói. Dù đã gia cố kỹ, đến 20h ngày 6/11, gió quật mạnh khiến mái tôn và tường kính không trụ nổi. Anh dự kiến mất hơn một tháng để khắc phục hai cơ sở sập hoàn toàn.

Tương tự, dọc các tuyến đường ven biển như Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), hàng loạt quán ăn, khách sạn bị tốc mái, gãy bảng hiệu. Rác thải, mái tôn bị sóng đánh dạt vào bờ. Tại đường Nguyễn Trung Tín, chuỗi nhà hàng hải sản Hoài Hương cũng tan hoang, hồ cá bị phá hủy.

"Tôi sống ở đây 40 năm rồi mới thấy một trận bão kinh hoàng đến vậy", chủ nhà hàng Hoài Hương chia sẻ.

Chi nhánh buffet của anh Tân đổ nát sau cơn bão số 13. Ảnh: Thanh Tùng

Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển cũng thiệt hại nặng. Đại diện một resort 5 sao tại Bãi Dài, phường Ghềnh Ráng, cho biết sóng lớn tràn vào làm ngập, hỏng nội thất và vỡ hàng loạt kính cường lực.

"Resort hoạt động hơn 10 năm nay, chưa từng chịu tổn thất cơ sở vật chất nặng nề như lần này", đại diện resort nói.

Tại xã Nhơn Lý, cách trung tâm khoảng 20 km, anh Tuấn, chủ cơ sở Chài Village Hotel, cũng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. "Còn người còn của, giờ chỉ biết dốc sức khắc phục", anh Tuấn nói.

Khách sạn ở ven biển ở Nhơn Lý tan hoang. Ảnh: Chài Village Hotel

Ngoài Quy Nhơn, bão còn gây thiệt hại nhiều nơi. Theo báo cáo của Chính phủ, thiên tai làm 5 người chết (3 người ở Đăk Lăk, 2 ở Gia Lai), 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 6 người bị thương; 52 nhà sập và gần 2.600 nhà hư hỏng, tốc mái, riêng Gia Lai chiếm hơn 2.400 căn. Hơn 1,6 triệu hộ dân ở miền Trung, Tây Nguyên bị mất điện.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ vào đêm 6/11, với tâm bão là khu vực Quy Nhơn. Bão gây gió giật cấp 12-13, có nơi ghi nhận giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Kalmaegi là một trong những cơn bão mạnh nhất và diễn biến phức tạp trong năm 2025. Trước khi vào Biển Đông, cơn bão này đã càn quét Philippines, khiến gần 140 người thiệt mạng và được truyền thông quốc tế gọi là "cơn bão thảm khốc nhất châu Á năm 2025".

Bích Phương