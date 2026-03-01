Hàng không Việt Nam điều chỉnh đường bay qua Trung Đông

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay chủ động đánh giá rủi ro, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, phương án bay, đường bay thay thế để bảo đảm an toàn.

Tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng do các hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngày 28/2, các nước như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Các cảng hàng không như Dubai, Abu Dhabi (UAE) và Doha International Airport (Qatar) đã tạm dừng khai thác hoặc hạn chế hoạt động bay do các lệnh đóng không phận và nguy cơ an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng. Sự việc đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu, nhiều hãng hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt các tuyến đi/đến Trung Đông và các đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một máy bay Vietnam Airlines đang hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Lưu Quý

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, duy trì hoạt động vận tải hàng không thông suốt, hạn chế rủi ro đối với hành khách và các hãng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xây dựng giải pháp điều hành bay, đặc biệt đối với các chuyến bay phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng tình hình chiến sự và cung cấp thông tin chính xác cho các hãng, đơn vị có liên quan để phục vụ điều hành bay.

Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài có đường bay đi/đến hoặc bay qua khu vực không phận bị ảnh hưởng được đề nghị theo dõi, cập nhật tình hình tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran và các nước đóng cửa không phận; chủ động đánh giá nguy cơ tiềm ẩn và mức độ ảnh hưởng đến đường bay quốc tế, bao gồm các tuyến bay nối châu Âu - châu Á thường sử dụng không phận khu vực. Các hãng cần cập nhật đầy đủ cảnh báo an toàn, thông tin từ nhà chức trách hàng không các nước, chủ động đánh giá rủi ro, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, đường bay thay thế để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

Các hãng cần lựa chọn các đường hàng không thay thế an toàn, tránh khu vực không phận bị đóng hoặc có nguy cơ cao, bảo đảm tàu bay khai thác không bay qua các khu vực xung đột hoặc xung quanh vùng trời bị ảnh hưởng. Đồng thời, hãng cần thông tin đầy đủ cho hành khách khi mọi thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của xung đột quân sự.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cảng hàng không quốc tế được giao theo dõi và phối hợp chặt chẽ với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất, triển khai phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi các thay đổi lịch bay, hủy chuyến hoặc điều chỉnh đường bay.

Hiện nay các hãng hàng không Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Iran và các nước Trung Đông. Vietnam Airlines có một số chuyến bay từ Việt Nam đi và đến châu Âu. Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu đều cách xa khu vực xảy ra chiến sự.

Hãng tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và chủ động chuẩn bị phương án phù hợp nhằm bảo đảm hành trình của hành khách luôn an toàn, đúng kế hoạch.

Một số hãng quốc tế như Emirates, Qatar Airways... có một số chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông hoặc trung chuyển hành khách qua khu vực này. Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện có một máy bay của Emirates và hai chuyến của Qatar Airways chờ tại Nội Bài, chưa thể bay về Trung Đông.

Đoàn Loan