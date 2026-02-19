Hàng không Việt ký hợp đồng mua tàu bay Boeing hơn 30 tỷ USD

Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways ký hợp đồng mua 90 tàu bay, trị giá hơn 30 tỷ USD cùng Boeing.

Lễ ký diễn ra ngày 18/2 (giờ địa phương) tại Washington trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến công tác đến Mỹ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Theo thỏa thuận, hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ tiếp nhận 50 tàu bay Boeing 737-8 trong giai đoạn 2030-2032. Qua đó, quy mô đội bay của Vietnam Airlines sẽ nâng lên hơn 150 chiếc vào năm 2030. Đây được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tăng trưởng mới của hãng.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác các máy bay 737-8 trên mạng nội địa và các đường bay trong khu vực châu Á. Hãng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, với tổng lượng hành khách đạt khoảng 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.

Vietnam Airlines ký thỏa thuận mua 50 tàu bay của Boeing trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 18/2. Ảnh: VNA

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết hãng đang chuẩn bị toàn diện về đội bay, tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao để bước vào chu kỳ phát triển mới của ngành hàng không.

Theo ông, việc đầu tư 50 máy bay 787-8 giúp hãng hàng không quốc gia xây dựng đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả khai thác. Thỏa thuận cũng giúp Vietnam Airlines củng cố quan hệ chiến lược lâu dài với Boeing, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao trước 2030.

737-8 là dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing, có sức chứa tối đa khoảng 200 ghế, tầm bay lên tới 6.570 km. Máy bay sử dụng động cơ thế hệ mới, thiết kế khí động học cải tiến và cánh winglet hiện đại, giúp tiết kiệm khoảng 20% nhiên liệu so với thế hệ trước, giảm trung bình 3.600 tấn CO2 mỗi năm cho mỗi chiếc.

Bên lề lễ ký, lãnh đạo hãng cũng bàn bạc với Boeing về kế hoạch đầu tư thêm 30 máy bay thân rộng trong thời gian tới. Thương vụ này có giá trị ước tính hơn 12 tỷ USD, phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines.

Trước đó, trong năm ngoái, Vietnam Airlines cũng làm việc với các ngân hàng trong nước và các định chế tài chính Mỹ như US EXIM Bank, CitiBank nhằm thu xếp vốn cho các dự án đầu tư đội bay, xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp và quản trị rủi ro.

Cùng ngày 18/2 (giờ Mỹ), Sun PhuQuoc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 tàu bay thân rộng 787-9 Dreamliner của Boeing với giá trị ước tính 22,5 tỷ USD.

Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận mua tàu bay trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 18/2. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường cho biết sự hợp tác cùng Boeing đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng một hãng hàng không đẳng cấp quốc tế, đồng bộ với hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng mà tập đoàn này đang phát triển. Theo ông, Sun PhuQuoc Airways chọn Boeing 787-9 không chỉ vì hiệu suất vận hành, mà còn là dòng tàu bay phù hợp nhất để hiện thực hóa tầm nhìn "đưa Phú Quốc ra thế giới và đưa thế giới đến với Phú Quốc.

787-9 Dreamliner có tầm bay dài nhất lên hơn 14.000 km và sức chứa tối đa khoảng 290 hành khách. Vietnam Airlines là hãng bay trong nước duy nhất đang vận hành mẫu tàu bay thân rộng của Boeing này.

Dù mới hoạt động từ quý cuối 2025, hãng bay của Sun Group đã phát triển đội bay một cách nhanh chóng. Sun PhuQuoc Airways vừa đón tàu bay thân hẹp thứ 8 cách đây vài ngày. Theo kế hoạch, hãng dự tiếp nhận thêm 2 chiếc Airbus, để nâng quy mô đội bay lên 10 tàu trong cuối tháng 2.

Hãng bay tư nhân lớn nhất Việt Nam Vietjet Air cũng có loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tập đoàn, tổ chức tài chính hàng đầu Mỹ với tổng trị giá hơn 6,3 tỷ USD.

Trong đó, Vietjet và Pratt & Whitney ký hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 tàu bay A321neo và A321XLR. Giá trị của hợp đồng này khoảng 5,4 tỷ USD.

Vietjet cũng đạt thỏa thuận cùng Griffin Global Asset Management để được cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD.

Anh Tú