Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ, bắt đầu chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ ngày 18-20/2, theo lời mời của Tổng thống Trump.

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm đáp xuống sân bay quân sự Andrews ở thủ đô Washington của Mỹ vào trưa 18/2 (rạng sáng nay giờ Hà Nội), theo TTXVN.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Dải Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác Việt - Mỹ trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews hôm 18/2. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/1 gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột tại Dải Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời mời, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hôm 22/1 dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza tại Davos, Thụy Sĩ.

Tổng thống Trump cho biết trong cuộc họp tại Viện Hòa bình Donald J. Trump ngày 19/2, ông và các thành viên Hội đồng Hòa bình sẽ công bố cam kết đóng góp hơn 5 tỷ USD cho nỗ lực nhân đạo và tái thiết Dải Gaza. Hội đồng cũng sẽ cung cấp hàng nghìn nhân sự cho Lực lượng Ổn định Quốc tế và cảnh sát địa phương, nhằm duy trì hòa bình và an ninh cho người dân ở Gaza.

Hội đồng Hòa bình được xem là sáng kiến khả thi nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza vào tháng 10/2023, tạo điều kiện cho các bên liên quan đối thoại, đàm phán tiến tới chấm dứt xung đột, hướng đến giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực.

Đa số các nước được mời đã nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình, bao gồm cả các nước ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, nhằm thể hiện sự ủng hộ và cam kết chính trị, song đang ở giai đoạn tìm hiểu xây dựng kế hoạch triển khai, chưa đưa ra các cam kết đóng góp, tham gia cụ thể.

Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Tháng 9/2023, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11 trên tổng số 108 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với khoảng 1.409 dự án đầu tư có tổng vốn trên 11,9 tỷ USD. Mỹ cũng đứng thứ 7 trên tổng số 80 nước và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, với 230 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.

Phạm Giang