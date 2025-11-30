Hàng không Việt đưa máy bay hoạt động trở lại sau sự cố lỗi phần mềm Airbus

Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ đội tàu bay A320/A321 trước hạn 6h59 ngày 30/11, đưa máy bay trở lại hoạt động sau khi kiểm tra.

Vietnam Airlines cho biết việc cập nhật được triển khai đồng thời tại ba trung tâm kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Nhờ điều chỉnh kế hoạch khai thác và phân bổ nhân lực, hãng hoàn thành trước thời hạn và đưa máy bay trở lại hoạt động ngay sau khi kiểm tra.

69 tàu bay của Vietjet cũng được cập nhật xong vào 3h sáng 30/11, sớm hơn 4 tiếng so với hạn chót. Lịch bay của hãng gần như không bị ảnh hưởng nhờ phối hợp giữa các nhóm kỹ thuật trong và ngoài nước.

Các hãng bay còn lại, gồm Bamboo Airways và Vietravel Airlines, cho biết đã rà soát toàn bộ đội tàu bay Airbus A320/A321 và không có chiếc nào nằm trong diện phải cập nhật sửa lỗi theo cảnh báo của Airbus và chỉ lệnh của EASA.

Theo các hãng, quá trình cập nhật phần mềm diễn ra trơn tru, không ghi nhận trục trặc kỹ thuật hay gián đoạn khai thác.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá các hãng đã phản ứng nhanh việc sửa lỗi và hoàn thành các bước kỹ thuật theo yêu cầu.

Máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Trước đó, tối 28/11, Airbus triệu hồi 6.000 tàu bay dòng A320 để cập nhật phần mềm liên quan đến hệ thống điều khiển ELAC - bộ phận quyết định độ cao và hướng bay. Cùng thời điểm, Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) yêu cầu toàn bộ tàu bay A319, A320 và A321 phải hoàn tất cập nhật trước 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam).

Ngay trong đêm, Cục Hàng không tổ chức họp khẩn với các hãng để thống nhất phương án xử lý nhằm hạn chế tối đa tác động đến hoạt động bay.

Hiện Việt Nam có 14 hãng hàng không thương mại và chuyên dụng, khai thác 254 máy bay. Quy mô đội bay dự kiến đạt khoảng 400 chiếc vào năm 2030, với 52 đường bay nội địa và 211 đường bay quốc tế đang khai thác.

Thi Hà