Airbus triệu hồi 6.000 máy bay

Ngày 28/11, Airbus ra thông báo triệu hồi khẩn cấp 6.000 chiếc máy bay dòng A320, tương đương một nửa số tàu bay của hãng đang lưu hành trên toàn cầu.

A320 là dòng máy bay được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. Đợt triệu hồi này có thể ảnh hưởng hơn một nửa đội bay trên thế giới, đe dọa gây xáo trộn việc di chuyển cuối tuần.

Đây là một trong những vụ triệu hồi lớn nhất trong lịch sử 55 năm hoạt động của Airbus. Việc này diễn ra chỉ vài tuần sau khi A320 vượt Boeing 737 thành dòng máy bay được bàn giao nhiều nhất thế giới. Vào thời điểm Airbus thông báo cho hơn 350 hãng khai thác dòng máy bay này, có khoảng 3.000 chiếc A320 đang bay.

Airbus A320neo trong chuyến bay đầu tiên tại Pháp năm 2014. Ảnh: Reuters

Airbus cho biết một sự cố gần đây cho thấy bức xạ Mặt Trời có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng cho hệ thống điều khiển bay. Reuters trích nguồn tin trong ngành cho biết việc này diễn ra sau sự cố trên một chuyến bay của JetBlue từ Cancun (Mexico) đến Newark (Mỹ) ngày 30/10. Trong đó, một số hành khách đã bị thương sau khi máy bay sụt độ cao mạnh.

Chiếc A320 này phải hạ cánh khẩn cấp tại Tampa (Florida), khiến Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ mở điều tra. Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu hôm 28/11 cũng ra chỉ thị khẩn cấp về sửa chữa bắt buộc.

Theo Airbus, việc sửa chữa chủ yếu là cài lại phiên bản phần mềm trước đó và tương đối đơn giản, nhưng phải được thực hiện trước khi máy bay bay trở lại. Các hãng hàng không từ Mỹ đến Nam Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và New Zealand đều cảnh báo việc sửa chữa có thể khiến các chuyến bay bị chậm trễ hoặc bị hủy.

Hãng khai thác A320 lớn nhất thế giới - American Airlines cho biết khoảng 340 trong số 480 chiếc A320 của họ cần sửa. Họ dự kiến phần lớn hoàn tất trước ngày 29/11, với khoảng hai giờ sửa cho mỗi phi cơ.

Toàn cầu hiện có khoảng 11.300 chiếc A320 đang hoạt động. 4 trong 10 hãng khai thác A320 lớn nhất thế giới đến từ Mỹ, gồm American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue và United Airlines. Các hãng bay Trung Quốc, châu Âu và Ấn Độ cũng là khách hàng lớn của dòng này.

Hà Thu (theo Reuters)