Hàng không Trung Quốc chấm dứt kỷ lục hơn 4.200 ngày an toàn

Vụ tai nạn máy bay của China Eastern chấm dứt kỷ lục 4.227 ngày bay an toàn của hàng không dân dụng Trung Quốc cũng như thế giới.

Chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern chở 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay lao xuống sườn núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, hôm 21/3.

Đây là vụ tai nạn hàng không đầu tiên ở Trung Quốc kể từ vụ rơi máy bay tại thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc đất nước năm 2010, khiến 44 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, hôm 21/3. Ảnh: VCG.

Sau vụ tai nạn ở Y Xuân, hàng không Trung Quốc đã trải qua 4.227 ngày bay an toàn, lập kỷ lục trong lịch sử hàng không dân dụng thế giới. Ngành hàng không Trung Quốc cũng được đánh giá thuộc nhóm an toàn nhất thế giới trong 10 năm qua.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, tính tới ngày 19/2, thời gian bay an toàn liên tục của ngành hàng không dân dụng nước này đã vượt quá 100 triệu giờ, là thành tích an toàn tốt nhất trong lịch sử hàng không Trung Quốc và cũng là kỷ lục bay an toàn liên tục trong lịch sử hàng không dân dụng toàn cầu.

Giới chức Trung Quốc tới nay chưa tìm được hộp đen chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern gặp nạn ở huyện Đằng. Các lực lượng cứu hộ đã được gấp rút triển khai tới hiện trường và tìm kiếm xuyên đêm, song chưa phát hiện người sống sót.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường máy bay rơi Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường máy bay rơi. Video: Reuters.

Các chuyên gia hàng không trên thế giới cũng tỏ ra bối rối với nguyên nhân vụ tai nạn này, bởi Boeing 737-800 được coi là một trong những mẫu phi cơ có hồ sơ an toàn tốt nhất thế giới. Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy máy bay bất ngờ lao xuống khi đang ở độ cao gần 9.000 mét, lấy lại độ cao trong khoảng 20 giây, trước khi đâm xuống sườn núi với vận tốc khoảng 600 km/h.

Chuyên gia hàng không người Anh Sally Gethin cho rằng vẫn còn quá sớm để dự đoán nguyên nhân tai nạn với MU5735, nhưng nhận định phần đuôi máy bay có thể đã gặp trục trặc, khiến máy bay chúi mũi và lao xuống theo phương thẳng đứng.

Phi công và hành khách có thể đã bị bất tỉnh trong quá trình này do lực G quá lớn, theo Gethin. Cú đâm ở vận tốc rất cao cũng khiến cơ hội có người sống sót là rất mong manh.

Đức Trung (Theo Global Times)