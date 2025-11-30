Hàng không thế giới chạy đua sửa lỗi phần mềm máy bay Airbus

Sau thông báo khẩn từ Airbus, các hãng hàng không toàn cầu chạy đua xuyên đêm để cập nhật phần mềm cho hàng nghìn chiếc A320, tránh được cơn hỗn loạn.

Hôm 28/11, Airbus thông báo triệu hồi khẩn cấp 6.000 chiếc máy bay dòng A320 để sửa lỗi phần mềm. Quyết định đưa ra sau vụ mất độ cao trên chuyến bay của JetBlue từ Cancun (Mexico) đến Newark (Mỹ) vào cuối tháng 10, khiến một số hành khách bị thương và Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ mở cuộc điều tra.

Theo Airbus, việc sửa chữa chủ yếu là cài lại phiên bản phần mềm, tương đối đơn giản, nhưng phải được thực hiện trước khi máy bay bay trở lại. Chỉ khoảng 1.000 máy bay cũ cần thay phần cứng.

Toàn cầu có khoảng 11.300 máy bay dòng A320 đang hoạt động, trong đó 6.440 chiếc A320 cơ bản. Airbus cho biết mất khoảng 2-3 giờ để cập nhật phần mềm mỗi tàu bay. "Tôi muốn chân thành xin lỗi các hãng hàng không và hành khách bị ảnh hưởng", CEO Airbus Guillaume Faury viết trên mạng xã hội.

Các hãng bay trên thế giới đã làm việc xuyên đêm ngày 28 đến sáng 29, sau khi cơ quan quản lý toàn cầu yêu cầu khắc phục lỗi trước khi được phép bay trở lại.

Điểm thuận lợi là lệnh triệu hồi đưa ra vào thời điểm các hãng châu Âu và châu Á gần kết thúc lịch bay trong ngày, trong khi dòng A320 chuyên phục vụ chặng ngắn và trung bình nên ít bay tối. Do đó, nhiều hãng tranh thủ được thời gian để cập nhật phần mềm, hạn chế số chuyến bị trễ và hủy.

Mẫu máy bay A320neo. Ảnh: Airbus

Steven Greenway, CEO hãng bay Flyadeal (Saudi Arabia) cho biết việc cảnh báo đến vào buổi tối đã tránh được gián đoạn nghiêm trọng hơn. Hãng sửa xong toàn bộ 13 máy bay bị ảnh hưởng và hoạt động bình thường trở lại lúc nửa đêm.

Tới cuối ngày 29/11, các hãng hàng không châu Á khác vẫn chạy đua hoàn tất cập nhật phần mềm. AirAsia dự kiến xong trong 48 giờ. IndiGo (Ấn Độ) cho biết đã xử lý 184/200 chiếc, Air India hoàn thành 69/113 chiếc.

Một số có ghi nhận ảnh hưởng nhưng không xảy ra tình trạng hỗn loạn. Tại Nhật Bản, ANA hủy 95 chuyến, 13.500 hành khách bị ảnh hưởng. Nippon Airways, khai thác hơn 30 máy bay A320, hủy 65 chuyến bay nội địa hôm 29/11. Hãng cho biết có thể hủy thêm vài chuyến bay vào chủ nhật. Trong khi đó, Japan Airlines không ảnh hưởng do chủ yếu dùng Boeing.

Theo nhà phân tích hàng không Brendan Sobie tại châu Á, tình hình không hỗn loại như lo ngại. "Nhưng nó cũng gây ra một số khó khăn ngắn hạn cho hoạt động", ông nhận định.

Ở châu Âu, Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot cho biết tác động ở mức hạn chế và tình hình "gần như hoàn toàn trở lại bình thường tại các sân bay". Gián đoạn ở Anh cũng tối thiểu. Ví dụ, British Airways chỉ có 3 máy bay cần sửa lỗi.

Lufthansa (Đức) hoàn thành hầu hết cập nhật trong đêm ngày 28-29/11. Hãng không hủy chuyến nào, nhưng dự kiến vài chuyến cuối tuần bị chậm. Wizz Air (Hungary) cho biết đã cập nhật xong toàn bộ máy bay bị ảnh hưởng. Theo chuyên gia John Strickland, tác động tài chính với các hãng bay châu Âu không lớn vì sự cố xảy ra trước kỳ cao điểm cuối năm và mùa trượt tuyết.

Trong khi đó, ngành hàng không Mỹ nhận thông báo của Airbus khi đang trong cao điểm người dân nước này nghỉ Lễ Tạ ơn, vốn được xem là cuối tuần bận rộn nhất năm. Ước tính hơn 500 máy bay đăng ký tại Mỹ ảnh hưởng nhưng các hãng không báo cáo gián đoạn nào nghiêm trọng.

Theo American Airlines, 209 máy bay cần sửa lỗi, thấp hơn dự kiến ban đầu và phần lớn đã hoàn tất trong ngày 28/11. Một ngày sau, hãng thông tin chỉ còn 4 chiếc cần được cập nhật và "dự kiến không có thêm tác động nào".

Khoảng 50 máy bay A321neo của hãng Delta ảnh hưởng sự cố, trong khi 6 chiếc trong đội bay của United cần cập nhật phần mềm nên chỉ vài chuyến bị gián đoạn.

Phiên An (theo Reuters, AP)