Hàng không tăng 20% chuyến bay dịp cao điểm 30/4

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến tăng 20% chuyến bay và số ghế so với ngày thường; giá vé nhiều chặng đang bằng 60-70% giá trần.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 các hãng trong nước dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, trung bình 685 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 20% so với ngày thường và cùng kỳ năm trước.

Các đường bay đi, đến TP HCM có 5.083 chuyến, trung bình 462 chuyến mỗi ngày với khoảng 1,03 triệu ghế, tăng 21% so với ngày thường. Riêng đường bay kết nối Hà Nội - TP HCM, các hãng khai thác 1.261 chuyến, tăng 8% so với ngày thường và tăng 16% so với kỳ nghỉ năm trước.

Số chuyến bay được tăng thêm do các hãng bổ sung gần 10 máy bay so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số lên gần 200 chiếc.

Một máy bay Vietnam Airlines đang hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Lưu Quý

Hành khách có thể đặt vé với nhiều mức giá phù hợp nhu cầu di chuyển. Cách 5 tuần trước kỳ nghỉ lễ, tỷ lệ đặt chỗ hiện đạt 40-50% trên các đường bay từ Hà Nội, TP HCM đến các sân bay địa phương và ngược lại. Giá vé trên các chặng bay đang bằng 60-70% so với giá trần.

Dịp nghỉ lễ, nhà ga hành khách T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được đưa vào hoạt động, giúp giảm tải cho nhà ga T1, T2. Lúc cao điểm, sân bay được đón 46 chuyến/giờ vào ban ngày và 36 chuyến/giờ vào ban đêm, tăng 3-4 chuyến so với ngày thường.

Nhà chức trách hàng không khuyến cáo hành khách mua vé qua các kênh bán chính thức, theo dõi kế hoạch khai thác của các hãng trong dịp cao điểm.

Ngày thống nhất 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ thứ tư đến hết chủ nhật (30/4-4/5), do đã hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 2/5 sang thứ bảy 26/4 của tuần trước đó.

