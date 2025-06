Hàng không mở thêm nhiều đường bay quốc tế

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng từ TP HCM đến đảo Bali (Indonesia), Nha Trang - Busan (Hàn Quốc); Vietjet Air có thêm tuyến Hà Nội - Tây An (Trung Quốc).

Trong tháng 6, Vietnam Airlines khai thác đường bay TP HCM - Bali với tần suất 4 chuyến khứ hồi vào thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Từ tháng 7, tần suất sẽ được nâng lên 7 chuyến mỗi tuần nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cao. Đường bay TP HCM đến Bali giúp hãng mở rộng mạng bay khu vực Đông Nam Á và khai thác tiềm năng thị trường Indonesia.

Vietnam Airlines cũng mở thêm đường bay thẳng kết nối Nha Trang và Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, mở ra cơ hội thu hút du khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa.

Tháng 7, hãng khai trương thêm hai đường bay mới Hà Nội - Milan (Italy) với ba chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đây là hãng đầu tiên ở Việt Nam khai thác đường bay thẳng đến Italy. Sau năm 2025, hãng dự kiến mở thêm đường bay thẳng từ TP HCM đến Milan.

Trên đường bay giữa TP HCM và Singapore, hãng bổ sung một chuyến bay vào thứ hai, tư, sáu và bảy từ tháng 6 đến cuối tháng 10 để đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao, nâng tổng số lên 18 chuyến mỗi tuần.

Máy bay các hãng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Đối với đường bay giữa TP HCM và Bangkok, Vietnam Airlines tăng thêm một chuyến bay hàng ngày từ 18/8 đến 25/10, nâng tần suất khai thác lên 5 chuyến mỗi ngày.

Vietnam Airlines cho biết giai đoạn cao điểm hè, hãng sẽ khai thác hơn 43.000 chuyến bay nội địa và quốc tế, tương ứng gần 9 triệu ghế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Hãng chú ý khai thác chuyến bay sáng sớm và tối muộn nhằm bổ sung lượng ghế.

Tương tự, Vietjet Air cũng khai trương đường bay giữa TP HCM và TP Brisbane (Queensland, Australia) với hai chuyến khứ hồi vào thứ hai và thứ sáu vào giữa tháng 6. Trước đó cuối tháng 5, hãng mở đường bay mới giữa Singapore và Phú Quốc với 4 chuyến khứ hồi vào thứ hai, tư, sáu và chủ nhật.

Dự kiến từ 1/7, Vietjet Air mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Hà Nội với Thành Đô, Tây An (Trung Quốc). Hãng cũng tăng tần suất trên các đường bay hiện có như TP HCM - Melbourne/Sydney, Hà Nội - Mumbai/New Delhi, Đà Nẵng - Seoul... để đáp ứng nhu cầu của du khách đi lại tăng trong dịp hè. Dự kiến hãng bổ sung hơn 400.000 ghế, 1.600 chuyến bay nội địa và quốc tế.

5 tháng đầu năm, sản lượng vận chuyển hành khách qua đường hàng không tăng gần 10% so với cùng kỳ, cho thấy thị trường tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn gặp khó khăn do thiếu tàu bay, ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà máy sản xuất Pratt & Whitney khiến đội tàu bay A321 phải dừng hoạt động, giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng xung đột trên thế giới.

Đoàn Loan