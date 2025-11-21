Hãng hydro xanh của Pháp muốn rót nửa tỷ USD vào Việt Nam

Công ty hạ tầng hydro xanh HDF Energy (Pháp) mong muốn rót 500 triệu USD đầu tư các dự án năng lượng, giao thông tiềm năng tại Việt Nam.

Thông tin được ông Trần Khánh Việt Dũng, Giám đốc HDF Energy tại Việt Nam nêu trong cuộc gặp Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường chiều 20/11. Thành lập năm 2012 và có văn phòng đại diện tại Hà Nội từ 2022, HDF Energy chuyên phát triển các dự án sản xuất điện từ hydrogen với mức phát thải thấp đến không phát thải.

Một hệ thống pin nhiên liệu hydro của HDF Energy. Ảnh: HDF Energy

Tại Việt Nam, công ty đã hợp tác với các bộ ngành, các tập đoàn nhà nước về năng lượng tái tạo trong lĩnh vực điện, giao thông vận tải, hàng hải, lọc hóa dầu. Thời gian tới, ông Dũng cho biết muốn đầu tư 500 triệu USD vào các dự án tiềm năng.

Riêng tại TP HCM, HDF Energy đề xuất phát triển tuyến buýt đường thủy dùng hydro xanh trên sông Sài Gòn, hợp tác phát triển dự án cảng xanh tại Cần Giờ, cung cấp năng lượng xanh tại Đặc khu Côn Đảo và nghiên cứu - phát triển tuyến đường sắt nội đô sử dụng hydro.

Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường ủng hộ HDF Energy tìm hiểu đầu tư tại TP HCM về chuyển đổi xanh giao thông, công nghiệp, môi trường. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với HDF Energy triển khai các dự án.

Trụ sở tại Pháp, HDF Energy có văn phòng ở Mỹ Latin, Caribe, châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương, với đội ngũ nhân sự khoảng 150 chuyên gia hydro từ hơn 35 quốc gia. Tập đoàn niêm yết trên sàn Euronext Paris năm 2021.

HDF Energy đang phát triển danh mục dự án trị giá hơn 3 tỷ euro, tập trung phát triển hạ tầng hydro quy mô lớn và công nghệ pin cấp điện từ hydro, thúc đẩy nỗ lực giảm phát thải trong ngành năng lượng, vận tải biển và đường sắt.

Viễn Thông