Hàng công Man Utd bị chê kém sáu đội Ngoại hạng Anh

AnhCựu danh thủ Gabby Agbonlahor cho rằng Man Utd chưa có hàng công thuộc nhóm mạnh nhất Ngoại hạng Anh, dù đội chi hơn 250 triệu USD để mang về ba tiền đạo hè này.

Hè này, HLV Ruben Amorim làm mới toàn bộ hàng công khi tuyển mộ Matheus Cunha (tổng phí 85 triệu USD từ Wolves), Bryan Mbeumo (95 triệu USD từ Brentford) và Benjamin Sesko (99 triệu USD từ Leipzig). Chiều ngược lại, Man Utd đẩy Marcus Rashford tới Barca theo dạng cho mượn và đang tìm đầu ra cho Rasmus Hojlund, Antony, Alejandro Garnacho và Jadon Sancho.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha (từ trái sang) trước trận Man Utd giao hữu với Fiorentina trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 8/9. Ảnh: Premier League

Dù chi hơn 250 triệu USD để tăng cường lực lượng, Agbonlahor - cựu tiền đạo của Aston Villa và tuyển Anh - cho rằng Man Utd chỉ đứng thứ bảy về sức mạnh tấn công ở Ngoại hạng Anh.

Agbonlahor liệt kê sáu đội có hàng công mạnh hơn, là Liverpool (với Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Mohamed Salah, Cody Gakpo), Arsenal (Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Viktor Gyokeres), Man City (Erling Haaland, Omar Marmoush, Phil Foden, Rayan Cherki), Chelsea (Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto, Enzo Fernandez), Newcastle (Anthony Gordon, Anthony Elanga, Alexander Isak) và Aston Villa (Ollie Watkins, Morgan Rogers, Jacob Ramsey, Evann Guessand).

Trong khi đó, cựu tiền đạo Scotland Ally McCoist đánh giá bộ ba Cunha, Mbeumo, Sesko sẽ nâng tầm hàng công Man Utd. Cunha (15), Mbeumo (20), Sesko (13) ghi tổng cộng 48 bàn tại Ngoại hạng Anh và Bundesliga mùa trước, vượt xa thành tích ghi bàn của toàn bộ đội hình Man Utd ở giải quốc nội (44) mùa 2024-2025.

Tuy nhiên, McCoist lo ngại về tốc độ ở tuyến giữa và khả năng phòng ngự của Man Utd trước các đối thủ mạnh. "Tôi nghĩ hàng công giờ rất tốt, ghi nhiều bàn. Nhưng ở giữa sân hơi thiếu tốc độ, và điều đó sẽ khiến họ gặp khó khi gặp các đội hàng đầu", cựu danh thủ 62 tuổi nói với Breakfast.

Man Utd mạnh tay trên sàn chuyển nhượng trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu - gồm việc sa thải nhân viên hàng loạt đến việc cắt bỏ các bữa ăn trưa miễn phí cho nhân viên. Những động thái này được cho giúp chủ sân Old Trafford tiết kiệm từ 11 đến 13 triệu USD.

Alan Pardew - HLV từng dẫn dắt West Ham, Newcastle United, Crystal Palace - cho rằng cách xử lý của ban lãnh đạo, dưới quyền điều hành bóng đá của INEOS, có thể "mềm mỏng" hơn để giảm bớt sự bức xúc. Ông nói: "Họ đã gây tổn thương cho rất nhiều người, và tôi nghĩ cách họ thực hiện không thực sự mang tính xoa dịu hay thấu hiểu đối với những người liên quan".

HLV Amorim "thay máu" lực lượng sau mùa giải cán đích thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và không giành được suất dự Champions League. Man Utd sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng trận tiếp Arsenal ở vòng một Ngoại hạng Anh ngày 17/8.

Hồng Duy (theo talkSPORT)