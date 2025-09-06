Hàng chục trâu, bò bị lũ cuốn ở Đăk Lăk

Hơn 30 con bò, trâu và dê của người dân xã Tây Sơn bị lũ cuốn trôi trong đêm, nằm chết rải rác dọc bờ suối, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, nước lũ đổ về mạnh tại các thôn Ma Đĩa, Ma Lúa, Ma Đao. Khi lũ bất ngờ ập đến, hàng chục con bị cuốn trôi, chết rải rác dọc bờ suối.

"Chính quyền nhiều lần khuyến cáo người dân đưa gia súc về chuồng trại, song nhiều hộ vẫn giữ thói quen cột trâu bò ven suối vốn thường khô cạn", ông Minh nói.

Bò của người dân bị lũ cuốn, nằm chết rải rác dọc suối. Ảnh: Ngọc Oanh

Thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Rơ Chăm Cam (thôn Ma Đĩa) mất 5 con bò, ông Kpá Hờ Oát (thôn Ma Lúa) mất 4 con bò. "Tối qua mưa chưa đầy 2 tiếng, nước đã tràn về khiến chúng tôi trở tay không kịp", ông Oát nói và cho biết đã xẻ thịt bò bán để gỡ phần nào thiệt hại.

Hai ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập nặng tại nhiều tỉnh Tây Nguyên. Ở Gia Lai, ngầm tràn Mơ Nang 2 ngập sâu 1,5 m khiến hơn 340 hộ dân bị cô lập. Lâm Đồng ghi nhận khoảng 300 hộ dân ở xã Hiệp Thạnh ngập tới gần mái nhà, hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Tại Đăk Lăk, lượng mưa đo được ở trạm Hòa Phong lên tới gần 180 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng cảnh báo khu vực Tây Nguyên tiếp tục có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.

Trần Hóa