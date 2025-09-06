Lũ trong đêm chia cắt nhiều khu dân cư ở Lâm Đồng

Mưa lớn kéo dài từ chiều 5/9 đến khuya khiến nước suối Cam Ly dâng cao, gây ngập quốc lộ 20 và nhiều khu dân cư xã Hiệp Thạnh, làm hàng trăm hộ bị cô lập, một người mất tích.

Tại các thôn K’rèn, K’Long, Tân An, nước dâng nhanh, có nơi ngập gần một mét. Quốc lộ 20 đoạn qua thôn Định An chìm trong nước, phương tiện không thể di chuyển. Lực lượng chức năng phải dùng ca nô, xuồng máy tiếp cận, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm từ 20h30 đến rạng sáng 6/9.

Khu dân cư ở xã Hiệp Thạnh ngập sâu hơn một mét. Ảnh: Lê Tiến

Khoảng 0h30, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo một bé trai gần 2 tháng tuổi ở thôn K'Rèn mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu, cơ thể tím tái, sốt cao. Công an xã cùng lực lượng quân sự đã bơi qua dòng lũ, tiếp cận và đưa em ra ngoài an toàn, sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế Đức Trọng điều trị.

Ngay sau đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục phối hợp cùng công an xã, quân sự và dân quân địa phương sơ tán thêm 3 trẻ em cùng 20 người dân trong vùng ngập, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng công an di dời dân khỏi vùng lũ ở xã Hiệp Thạnh. Ảnh: Lê Tiến

Theo ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, khoảng 50 người với 6 ca nô đã được huy động ứng cứu, hỗ trợ di dời. Mưa lũ ảnh hưởng đến vài trăm hộ dân ở vùng trũng giáp TP Đà Lạt cũ. Đến nay trên địa bàn xã có 5 thôn bị ngập lụt, khoảng 500 hộ dân chịu ảnh hưởng. Các lực lượng chức năng vẫn bám địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Đến sáng 6/9, nước rút dần nhưng quốc lộ 20 vẫn ngập sâu, nhiều xe chết máy khi đi qua. Mưa lớn trong đêm còn làm sập tường 3 căn nhà tại hẻm 27 đường An Bình, phường Xuân Hương (Đà Lạt); gây sụt lún tại hẻm Thái Lâm và ảnh hưởng hẻm 31 đường 3 Tháng 4.

Sáng 6/9, quốc lộ 20 đoạn qua thôn Định An vẫn còn ngập nước. Ảnh: Quang Thắng

Trong khi đó, sáng nay, lực lượng chức năng xã Đồng Kho (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) vẫn tìm kiếm ông Phan Đình Sinh, 51 tuổi, mất tích khi đi bẻ măng. Chiều 5/9, khi băng qua sông Tà La Ngầu, ông Sinh bị dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ cuốn trôi.

Chính quyền địa phương đã huy động công an, quân sự và người dân tổ chức tìm kiếm suốt ngày nhưng chưa có kết quả. Sông Tà La Ngầu nằm ở hạ nguồn hồ Đa Mi, từng xảy ra nhiều vụ đuối nước do lũ bất ngờ đổ về.

Nhóm phóng viên