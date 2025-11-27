Hàng chục binh sĩ Anh đổ bệnh khi ngồi thiết giáp 10 triệu USD

Quân đội Anh đình chỉ sử dụng thiết giáp Ajax sau khi 30 quân nhân bị ốm do ngồi trên phương tiện này trong một cuộc diễn tập.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 25/11 cho biết khoảng 30 binh sĩ đã gặp các vấn đề sức khỏe liên quan "tiếng ồn và rung lắc mạnh", sau khi tham gia diễn tập có sử dụng thiết giáp Ajax hồi cuối tuần trước. Những quân nhân này dường như đã ngồi trong các xe Ajax khoảng 10-15 giờ. Phần lớn đã bình phục và quay lại làm nhiệm vụ, song một số người đang tiếp tục điều trị.

Lục quân Anh đã đình chỉ sử dụng thiết giáp Ajax cho hoạt động huấn luyện và diễn tập trong tối thiểu hai tuần, để chờ tiến hành điều tra về vấn đề an toàn. Quyết định được đưa ra theo đề nghị của Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Công nghiệp và Sẵn sàng chiến đấu Luke Pollard.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết một số thử nghiệm với thiết giáp Ajax vẫn được tiến hành, nhằm phát hiện và khắc phục những sự cố còn tồn đọng.

Thiết giáp Ajax phiên bản trinh sát trong thử nghiệm ở căn cứ Bovington, Anh, hồi năm 2023. Ảnh: GDLS

Thiết giáp Ajax được Bộ Quốc phòng Anh mô tả là phương tiện chiến đấu thế hệ mới, có chi phí xuất xưởng gần 10 triệu USD mỗi chiếc. Xe có khối lượng hơn 40 tấn, được trang bị camera, giáp bảo vệ và pháo 40 mm có thể khai hỏa đạn xuyên phá.

Tiếng ồn và tình trạng rung lắc không phải vấn đề mới đối với dòng Ajax. Bộ Quốc phòng Anh hồi năm 2021 công bố báo cáo cho biết nguy cơ tổn thương thính giác khi sử dụng thiết giáp Ajax đã được nêu ra từ năm 2018, song hoạt động thử nghiệm vẫn tiếp tục cho đến năm 2020.

Tính đến thời điểm công bố báo cáo, khoảng 300 quân nhân đã được đề nghị kiểm tra thính lực và 17 người đang được điều trị chuyên khoa.

Truyền thông Anh cho biết một số binh sĩ đã phải nhập viện hồi mùa hè do tổn thương thính giác và các chấn thương khác liên quan đến tiếng ồn lớn và rung lắc mạnh trên xe Ajax. Bộ Quốc phòng Anh hồi đầu tháng xác nhận "số lượng nhỏ quân nhân" đã nêu quan ngại về hai vấn đề trên sau các cuộc thử nghiệm với 3 biến thể thuộc dòng Ajax.

Dù vậy, cơ quan này nhấn mạnh "không phát hiện vấn đề mang tính hệ thống" sau khi điều tra. Thứ trưởng Pollard cũng khẳng định mọi vấn đề mà thiết giáp Ajax gặp phải trong quá khứ đều đã được xử lý, khi phát biểu tại sự kiện đánh dấu thời điểm mẫu xe này đạt năng lực sẵn sàng chiến đấu sơ bộ.

Quân đội Anh đã tiếp nhận 165 trong tổng số 589 thiết giáp Ajax đặt hàng, gồm 6 phiên bản dành riêng cho từng nhiệm vụ khác nhau như cứu kéo, sửa chữa, chở quân, trinh sát, chỉ huy và công binh.

Phạm Giang (Theo Sky News, War Zone)