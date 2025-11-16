Hàng bún cá duy nhất trong danh sách Michelin ở Hà Nội

Chủ quán Nguyễn Thị Tuyền, sinh năm 1991, là người gốc Mỹ Hào, Hưng Yên, cùng chồng ra Hà Nội lập nghiệp hơn 10 năm trước. Hai vợ chồng chị mở hàng ăn, khởi đầu với bánh mì chảo, rồi chuyển qua canh cá rô năm 2018, thuê địa điểm trên phố Hai Bà Trưng.

Chị Tuyền cho biết cơ duyên đến với canh cá rô truyền thống là do tình cờ theo dõi một chương trình ẩm thực trên truyền hình.