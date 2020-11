Hãng bay Đài Loan mở dịch vụ 'hẹn hò nhanh'

Chuyến bay hẹn hò chỉ dành cho khách độc thân là công dân Đài Loan vào dịp Giáng Sinh, Giao thừa và năm mới có giá 295 USD một người.

Hãng EVA Air mới tung ra sản phẩm "hẹn hò nhanh" cho những người độc thân dành cho 20 khách nữ và 20 khách nam trong một hành trình "bay 3 tiếng - hạ cánh 2 tiếng - bay trở lại nơi xuất phát".

Đội bay của hãng sẽ kết hợp với Mobius, một công ty du lịch trải nghiệm, cùng tổ chức sản phẩm mới này với tên gọi "Fly! Love is in the air" (tạm dịch: Bay nhé! Tình yêu ngay trên không trung). Dịch vụ này sẽ được chạy từ dịp Giáng sinh năm nay, đêm giao thừa và ngày đầu năm mới.

Chuyến đi sẽ khởi đầu từ sân bay quốc tế Taoyuan tại Đài Bắc sau đó bay xung quanh không phận đảo Đài Loan cho khách có khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Các chuyến bay ban ngày sẽ đi qua bờ đông Đài Loan cho khách ngắm nhìn những dãy núi, còn bay đêm sẽ ở phía bờ tây để thưởng ngoạn các thành phố rực sáng ánh đèn.

Tiếp viên phục vụ bữa ăn trên chuyến bay của EVA Air. Ảnh: Wireimage

"Trước Covid-19, các trải nghiệm kiểu "du lịch giả" dành cho khách đã xuất hiện. Khi nam và nữ độc thân du lịch, ngoài các trải nghiệm vui họ còn mong muốn gặp gỡ, hẹn hò người khác phái như trong những bộ phim lãng mạn", Chiang Tsung-Wei, đại diện công ty Mobius trả lời CNN Travel.

Những chuyến bay không đi tới đâu trong Covid-19 này đặc biệt nở rộ và được nhiều khách quan tâm ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Còn tại Australia, chuyến bay 7 tiếng tương tự của hãng Qantas bán trong tháng 10 đã hết vé chỉ trong 10 phút. Những chuyến bay ngắm cảnh tại Hong Kong cũng được chú ý.

Các chuyến bay tình yêu đầu tiên của Đài Loan đang nhận phản hồi tốt và đã bán hết 40 chỗ trong vòng một tuần. Những khách tham gia trong hành trình "hẹn hò nhanh" phải ở độ tuổi 28 - 38 với nam, và 24 - 35 với nữ. Họ còn phải có bằng đại học và là công dân Đài Loan. Tất cả các chuyến đi đều kết thúc với mục "thú nhận" - du khách sẽ tiết lộ những cảm tình họ dành cho người đã hẹn hò.

Hãng bay Đài Loan mở dịch vụ 'hẹn hò nhanh' Một góc Đài Loan về đêm. Video: Dreamtrips

Khánh Trần (theo Nypost)