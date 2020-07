Hang băng không bao giờ tan chảy

Hang Ningwu nằm ở độ cao gần 2.300 m so với mực nước biển và sâu khoảng 100 m, nổi tiếng bởi khả năng không bao giờ tan chảy. Ngay cả trong mùa hè, khi bên ngoài đạt 20 độ C, bên trong hang vẫn không vượt quá mức nhiệt 0 độ C. Ảnh: Zhou Junxiang/Image China.