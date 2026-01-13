Hàn the - 'chất độc trường diễn' hại gan thận não

Hàn the được xem là chất độc trường diễn, tức độc tố vào cơ thể được tích lũy theo thời gian gây hại gan thận và não bộ âm thầm.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, nói hàn the không được phép dùng trong thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, nó vẫn bị lạm dụng trong thực phẩm để tạo cảm giác giòn, dai, dẻo, bảo quản được lâu hơn. Thực phẩm thường bị trộn hàn the là giò chả, nem chua, bún, bánh phở, bánh cuốn, mì sợi tươi, đồ ăn vặt...

Hàn the là hóa chất độc hại, không tiêu hóa được. Chất này xâm nhập vào tế bào thần kinh gây vấn đề về phát triển trí tuệ, suy giảm nhận thức, đần độn, nhất là với trẻ em. Hàn the có thể gây rối loạn tiêu hóa kéo dài, ngộ độc, tiêu chảy, buồn nôn, co giật... Trẻ chậm tăng cân, kém hấp thu dinh dưỡng.

"Hàn the là chất độc trường diễn, tích lũy độc tố theo thời gian và âm thầm gây hại gan, thận, não mà không ngộ độc tức thì", PGS Thịnh nói. Tuy nhiên, khó phát hiện thực phẩm có hàn the nếu sử dụng liều lượng ít. Đây là lý do nhiều cơ sở sử dụng hàn the để làm dai, giòn, giữ lâu thực phẩm nhưng không bị phát hiện.

Nhiều nơi thêm chất bảo quản, chất hóa học để sản xuất bún. Ảnh minh họa: Thúy Quỳnh

Ông mách một số mẹo nhận biết hàn the, ví dụ giò nguyên chất có vị thơm ngọt, mềm không khô rắn, còn cắn miếng giò cảm giác khô cứng, dai, mịn bất thường thì có thể ướp hàn the. Bún không chứa hàn the thì sợi hơi nát, dễ đứt gãy và chạm vào có cảm giác hơi dính, nhuyễn, để hơi lâu hoặc qua ngày dễ bị chua và ôi thiu. Còn sợi bún chứa hàn the thường bóng, mịn, dai. Các loại bánh cuốn, bánh đúc chứa hàn the sẽ bóng đẹp, trông bắt mắt hơn.

Tuy nhiên, ông Thịnh cho rằng cách nhận biết như trên chỉ là cảm quan, an toàn nhất nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín và nhãn mác đầy đủ. Hạn chế mua đồ chế biến sẵn. Gia đình nên tự chuẩn bị món ăn từ thực phẩm tươi sống để đảm bảo sức khỏe.

