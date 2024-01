Hận tên 'Hoài Hận'

Gần nhà tôi có một thanh niên cao ráo, đẹp trai. Các cô gái anh chàng mới làm quen đều ngạc nhiên, e dè khi nghe tên: Hoài Hận.

Có người hỏi: Ai làm gì mà hận hoài, hận mãi vậy, sao không chịu buông bỏ đi?

Anh chàng chỉ cười, chứ không trả lời. Vì sống bao nhiêu lâu là bấy nhiêu lần nhận lại phản ứng tương tự từ người đối diện khi họ lần đầu nghe tên.

Khổ chủ của cái tên không hận chi ai cả. Mà người có khúc mắc với cuộc đời là mẹ anh. Bị người tình phụ bạc khi mang thai nên bà cảm thấy hận. Rồi cái nỗi niềm đó theo anh suốt cuộc đời.

Có lúc anh chàng hận và thắc mắc tại sao mình mang tên đó, nói nhiều lúc muốn đi đổi tên, nhưng ngại phiền hà giấy tờ, vả lại mọi người xung quanh cũng quen với cái tên đó rồi. Muốn làm lại với cái tên mới đẹp đẽ, tự chọn thì chắc phải đi xứ khác, anh nói.

Tôi cũng biết một chị trung niên dáng người mảnh dẻ, xinh xắn tên Tố Nga - nhưng đây chỉ là tên do chị tự đặt.

Còn tên do cha mẹ đặt là Lượm. Do lúc sinh chị, cha mẹ đã có đến 5 người con, chị là con út nên ông bà nghĩ là do "lượm" của trời, nên đành đặt tên này. Mà mấy anh chị em trong nhà cũng không ai có tên đẹp cả.

Tôi nhiều lúc thấy trên mạng xã hội người ta xôn xao vì những người được đặt tên "kỳ lạ, ấn tượng". Không biết khổ chủ nghĩ thế nào khi tên mình được đem ra bàn tán như vậy?

Có người còn lấy tên nhân vật truyện tranh, hoạt hình, diễn viên Hàn Quốc, cầu thủ nước ngoài mà mình yêu thích để đặt tên con.

Tôi nghĩ nếu làm tên tục, gọi ở nhà thì được. Còn tên khai sinh, gắn liền với định danh giấy tờ, đi học, đi làm... thì nên cân nhắc thật kỹ. Đừng vì khúc mắc hay sở thích của người lớn mà làm ảnh hưởng con trẻ.

Cái tên không làm nên tính cách, nhưng nó có thể bẻ cong một chút số phận, trong khoảng khắc nào đó vì nó quá đặc biệt.

Hà Nguyên

