Hàn Quốc tranh cãi về hoạt động bảo vệ ông Yoon tại nhà tù

Luật pháp Hàn Quốc quy định tổng thống đương nhiệm vẫn được bảo vệ trong thời gian bị tạm giữ, điều gây nhiều tranh cãi về biện pháp thực hiện.

Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc (PSS) ngày 16/1 xác nhận các biện pháp an ninh dành cho Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn có hiệu lực, dù ông đang bị tạm giữ tại Trung tâm Giam giữ Seoul. Ông Yoon bị tạm giữ tại đây trong 48 giờ sau khi bị Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) bắt hôm 15/1.

Tình hình hiện nay làm dấy lên câu hỏi về công tác bảo vệ an ninh cho Tổng thống Yoon, do ông là tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị bắt trong lịch sử Hàn Quốc.

"Sắc lệnh ban hành theo đạo luật An ninh Tổng thống quy định hoạt động bảo vệ sẽ tiếp tục nếu người đó vẫn giữ tư cách tổng thống và chỉ chấm dứt khi có lệnh bắt chính thức", Park Gwan-cheon, cựu quan chức từng làm việc tại Văn phòng Thư ký Tổng thống Hàn Quốc, cho biết.

Luật pháp Hàn Quốc có quy định rõ ràng, nhưng vẫn xảy ra nhầm lẫn do thiếu các quy tắc chi tiết liên quan đến công tác an ninh cho một tổng thống bị bắt khi đương chức, tình huống chưa từng xảy ra.

Tổng thống Yoon Suk-yeol (thứ hai từ trái sang) trên đường tới trại giam ở Seoul ngày 15/1. Ảnh: Yonhap

"Chính thức bị bắt đồng nghĩa với Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ quản lý nghi phạm. Trong trường hợp này, cơ quan an ninh sẽ phối hợp với trại giam để đảm bảo công tác bảo vệ", ông Park cho hay.

Các cận vệ thuộc PSS đã tháp tùng Tổng thống Yoon từ lúc điều tra viên thuộc CIO và cảnh sát bắt ông tại dinh thự ở thủ đô Seoul.

PSS đảm bảo an ninh cho ông Yoon trong khoảng 11 tiếng cho tới khi cuộc thẩm vấn tại trụ sở CIO kết thúc. Các cận vệ sau đó tiếp tục hộ tống ông Yoon đến Trung tâm Giam giữ Seoul ở tỉnh Gyeonggi.

Ba sĩ quan PSS đã kiểm tra trại giam trong khoảng 30 phút trước khi ông Yoon tới đây, dường như nhằm phát hiện rủi ro an ninh tiềm ẩn. Nhiều nhân viên PSS cũng tham gia đánh giá địa hình và quy mô lực lượng cảnh sát bảo vệ cơ sở này. Khi xe chở ông Yoon tới trại giam, một số cận vệ PSS theo vào trong và dường như tiếp tục duy trì quy trình bảo đảm an ninh trong thời gian Tổng thống Hàn Quốc bị giữ ở đây.

Chi tiết về công tác bảo vệ ông Yoon của PSS không được tiết lộ do đây là thông tin mật. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin PSS và Trung tâm Giam giữ Seoul đang thảo luận để xác định các phương pháp, mức độ đảm bảo an ninh phù hợp.

Đội cận vệ vẫn bảo vệ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee do bà là vợ của Tổng thống Yoon. Bà Kim được cho là vẫn ở dinh thự Tổng thống Hàn Quốc sau khi ông Yoon bị bắt. Số người cần bảo vệ đã giảm, nhưng quy mô đội cận vệ tại đây vẫn giữ nguyên theo quy định.

Kể cả trong trường hợp Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết phế truất ông Yoon, bà Kim vẫn được bảo vệ trong thời gian cần thiết theo đạo luật Đối xử Danh dự đối với cựu tổng thống. Theo luật, một cựu tổng thống cùng vợ và gia đình sẽ được bảo vệ trong vòng tối đa 10 năm sau khi rời nhiệm sở.

Cơ quan điều tra Hàn Quốc chiều 17/1 đã xin lệnh bắt chính thức để tạm giam Tổng thống Yoon trong 20 ngày, khi thời hạn tạm giữ ông sẽ hết hiệu lực vào tối nay. Tuy nhiên, thẩm phán chỉ xem xét đề nghị này vào chiều 18/1.

Một số bên nhận định các biện pháp an ninh đối với Tổng thống Yoon sẽ trở nên rõ ràng hơn sau khi kết thúc thời gian tạm giữ. Nếu ông bị bắt chính thức, hoạt động cảnh vệ sẽ bị đình chỉ trong thời gian giam giữ. Tuy nhiên, quá trình sẽ được nối lại sau khi ông được trả tự do.

Xe của cận vệ tổng thống Hàn Quốc rời Trung tâm Giam giữ Seoul ngày 16/1. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông Hàn Quốc, PSS hiện chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh vòng ngoài tại Trung tâm Giam giữ Seoul, còn lực lượng quản giáo phụ trách vòng trong. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất coi toàn bộ Trung tâm Giam giữ Seoul là khu vực an ninh để đảm bảo an toàn cho Tổng thống đương nhiệm.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định đây là biện pháp khó khả thi. Nếu Trung tâm Giam giữ Seoul được chỉ định là khu vực an ninh, quyền quản lý và giám sát tù nhân hoặc nghi phạm của quản giáo sẽ xung đột với quyền của PSS theo đạo luật An ninh Tổng thống.

PSS cũng phải kiểm tra và khám xét bên trong trại giam, điều có khả năng gây rối loạn hệ thống an ninh và giam giữ.

Một số người cho rằng không cần biện pháp đảm bảo an ninh riêng cho Tổng thống Yoon, do các trại giam được xếp vào loại "cơ sở an ninh quốc gia quan trọng" và những người ra vào đều phải chịu kiểm soát chặt chẽ.

Tổng thống Yoon đang ở khu dành cho nghi phạm chờ lệnh bắt chính thức hoặc đang bị điều tra. Khu vực này có hai dãy nhà, nằm tách biệt với khu giam tù nhân, gần nơi đặt văn phòng và bộ phận an ninh. Cả hai dãy nhà đều trống và Tổng thống Yoon có thể sử dụng mà không cần chuẩn bị đặc biệt.

Các phòng tại khu vực này có chăn, bàn ăn và TV, phòng vệ sinh có bồn cầu và vòi hoa sen. Ban quản lý trại giam cũng lắp camera theo dõi để ngăn người bị giữ tại đây thực hiện hành động cực đoan. Nghi phạm có thể mặc quần áo khi bị bắt hoặc đồ do trại giam cung cấp, song bị thu một số vật dụng như thắt lưng, cà vạt và điện thoại.

Trung tâm Giam giữ Seoul là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất Hàn Quốc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người tới thăm tù nhân hoặc nghi phạm tại cơ sở này.

Nguyễn Tiến (Theo Yonhap, Korean Times, AFP, AP)