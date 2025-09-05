Hàn Quốc thử tên lửa hành trình siêu vượt âm

Hình ảnh mới công bố cho thấy tên lửa hành trình siêu vượt âm Hycore của Hàn Quốc rời bệ phóng trong một cuộc thử nghiệm.

Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 4/9 công bố hình ảnh tên lửa hành trình siêu vượt âm Hycore rời bệ phóng thẳng đứng đặt trên mặt đất trong một đợt thử nghiệm, cũng như khoảnh khắc tầng đẩy thứ nhất tách khỏi quả đạn.

Thời gian và địa điểm diễn ra đợt phóng thử không được tiết lộ.

Một bức ảnh khác cho thấy vật thể được cho là mô hình tên lửa Hycore trong quá trình thử nghiệm khí động học ở hầm gió, thể hiện hình dáng chi tiết của quả đạn.

Tên lửa hành trình siêu vượt âm Hycore của Hàn Quốc trong ảnh công bố ngày 4/9. Ảnh: ADD

Theo truyền thông Hàn Quốc, quả đạn Hycore đã hoàn thành mục tiêu thử nghiệm, động cơ duy trì hoạt động ở tốc độ gấp 5 lần âm thanh và tên lửa đạt tốc độ tối đa tới gấp 6 lần âm thanh, tương đương 7.400 km/h.

ADD và tập đoàn Hanwha hồi năm 2018 thông báo bắt đầu triển khai dự án chế tạo tên lửa siêu vượt âm Hycore. 3 năm sau, Hàn Quốc công bố mô hình đầu tiên của tên lửa. Các nguồn tin giấu tên am hiểu chương trình cho biết tên lửa Hycore dài 8,7 m, nặng 2,4 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa Mach 6,2, tương đương 7.600 km/h. Tầm bắn của tên lửa chưa được tiết lộ.

Hycore có thiết kế điển hình của tên lửa dùng động cơ phản lực dòng thẳng chuyên vận hành ở tốc độ siêu thanh (scramjet), với phần mũi dẹt và cửa hút gió nằm dưới thân quả đạn. Hycore sử dụng hai tầng đẩy nhiên liệu rắn để đạt tốc độ gần siêu vượt âm, cho phép động cơ scramjet hoạt động ở chế độ tối ưu, thay vì chỉ có một tầng đẩy như một số vũ khí cùng loại.

Hàn Quốc dự kiến triển khai Hycore trên bệ phóng mặt đất, cũng như chiến hạm và chiến đấu cơ. Biến thể dành cho chiến hạm sẽ được thiết kế để tương thích với ống phóng thẳng đứng KVLS-II có trên biến thể Batch II của khu trục hạm lớp Sejong Đại vương.

Tên lửa hành trình siêu vượt âm Hycore trong thử nghiệm đường hầm gió. Ảnh: X/mason 8718

Thomas Newdick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định tên lửa hành trình siêu vượt âm sẽ mang lại cho Hàn Quốc lợi thế đáng kể khi thực hiện đòn tập kích chớp nhoáng, đặc biệt khi nhằm vào mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt trong thời gian ngắn.

Vũ khí siêu vượt âm là loại vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh và sở hữu khả năng cơ động khi bay, khiến nó khó bị bám bắt và đánh chặn hơn tên lửa đạn đạo truyền thống. Nga và Trung Quốc nhiều năm qua đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu công nghệ siêu vượt âm và tuyên bố đạt được nhiều bước tiến, trong đó Moskva đã nhiều lần sử dụng tên lửa loại này trong xung đột ở Ukraine.

Hàn Quốc phát triển tên lửa hành trình siêu vượt âm giữa lúc căng thẳng tại khu vực gia tăng trong những năm gần đây. Triều Tiên tuyên bố đã sở hữu tên lửa Hwasong-8 mang phương tiện lướt siêu vượt âm có tầm bắn ước tính 2.000-4.000 km, tốc độ tối đa lên đến 12.400 km/h, gấp 10 lần vận tốc âm thanh.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)