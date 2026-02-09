Hàn Quốc thí điểm visa làm việc mới cho du học sinh

Hàn QuốcDu học sinh tại 16 chương trình nghề được miễn chứng minh tài chính, tăng giờ làm thêm và lộ trình định cư sau 3-5 năm.

Theo chính sách mới mà Bộ Tư pháp công bố cuối tuần trước, từ nay đến hết năm 2027, sinh viên theo học 16 chương trình này sẽ không cần chứng minh số dư tài khoản ngân hàng để xin visa D-2 (visa du học đại học) nếu có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 3 trở lên. Trước đây, họ cần có ít nhất 16-20 triệu won (280-355 triệu đồng) trong tài khoản.

Thời gian làm thêm tối đa cho nhóm này cũng được nâng lên 35 giờ/tuần, tăng 5 giờ so với hiện hành.

16 chương trình đào tạo trải dài trên nhiều tỉnh, thành, trong đó Gyeonggi nhiều nhất với 6 chương trình (tại Đại học Khoa học và Công nghệ Gyeonggi, Daelim, Bucheon); tiếp theo là Busan với 3 chương trình và các khu vực khác như Jeolla Bắc, Daegu, Gyeongsang, Ulsan và Jeolla Nam.

Các ngành học đa dạng, từ kỹ thuật ô tô, cơ khí đến thiết kế dệt may, năng lượng tái tạo và nông nghiệp thông minh.

Sinh viên quốc tế tại Đại học Bucheon, Hàn Quốc. Ảnh: Bucheon University, Insititute of International Affairs

Cùng đó, Bộ dự kiến ra mắt loại visa làm việc mới mang tên E-7-M (còn gọi là visa K-CORE) dành riêng cho sinh viên tốt nghiệp từ 16 chương trình trên. Để đủ điều kiện, sinh viên cần tìm được việc làm đúng chuyên ngành với mức lương tối thiểu 26 triệu won (khoảng 460 triệu đồng) mỗi năm, trình độ tiếng Hàn KIIP cấp 4 hoặc TOPIK 5.

Những người sở hữu visa E-7-M nếu làm việc 5 năm (hoặc 3 năm tại các vùng nằm trong diện cảnh báo suy giảm dân số) sẽ có cơ hội nộp đơn xin visa cư trú F-2, mở ra lộ trình định cư lâu dài.

Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho cho biết mục tiêu của chương trình là vừa đào tạo chuyên gia lành nghề thông thạo tiếng Hàn, vừa ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực và suy giảm dân số tại các vùng, miền.

Sau thời gian thí điểm, Bộ Tư pháp sẽ đánh giá hiệu quả để quyết định mở rộng hoặc áp dụng chính thức các quy định này.

Hàn Quốc đang là điểm đến du học hấp dẫn ở khu vực châu Á, khi hoàn thành mục tiêu đạt 300.000 du học sinh sớm hai năm so với kế hoạch. Trong đó, du học sinh Việt chiếm hơn 1/3.

Tuy nhiên, cơ hội việc làm đang khiến sinh viên quốc tế đau đầu vì rào cản ngôn ngữ và quy trình xin thị thực phức tạp.

Khánh Linh