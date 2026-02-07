Hàn Quốc tăng học bổng chính phủ cho du học sinh Việt Nam

Hàn Quốc dự kiến 2.000 suất học bổng chính phủ, trong đó ít nhất 55 suất cho du học sinh Việt Nam, tăng so với ngoái.

Viện giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc (NIIED) hồi đầu tuần công bố chương trình học bổng Chính phủ (GKS) cho sinh viên quốc tế bậc sau đại học năm 2026.

Học bổng bao gồm học phí, sinh hoạt phí, chi phí học ngôn ngữ, bảo hiểm y tế và vé máy bay khứ hồi. Ứng viên có hai cách nộp hồ sơ: qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại (tối đa 3 nguyện vọng), hoặc nộp trực tiếp cho một trường mong muốn.

Điểm mới là số suất học bổng lên đến 2.000. Trong đó, chỉ tiêu cho nhóm nộp qua Đại sứ quán là 800, tăng 80 suất so với năm ngoái, nhóm còn lại có 1.200 suất, tăng 100.

Với diện nộp qua Đại sứ quán, du học sinh Việt Nam và Indonesia được tăng thêm ba suất, nâng tổng số lên 33 suất ở mỗi nước, cao nhất trong 143 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khuôn viên Đại học Korea, Hàn Quốc. Ảnh: Korea University Fanpage

Với nhóm nộp trực tiếp cho đại học, thay đổi lớn nhất là 403/1.200 suất dành riêng cho các ngành có tính nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng so với 300 suất của năm ngoái. Tất cả ngành này đều thuộc khối STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán).

Trong số còn lại của diện này, học sinh Việt Nam sẽ có 22 suất ở ngành bất kỳ, ngoài nhóm R&D.

Ứng viên và cha mẹ phải là người nước ngoài, không có quốc tịch Hàn Quốc. Điều kiện với người nộp hồ sơ là dưới 40 tuổi, có điểm trung bình học tập (GPA) đạt 80% trở lên (ví dụ 8/10) ở bậc học gần nhất. Người ứng tuyển thạc sĩ phải có bằng cử nhân hoặc dự kiến tốt nghiệp trước ngày 31/7. Tương tự, ứng viên tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ hoặc hoàn thành chương trình trước mốc trên.

Thời gian nhận hồ sơ qua Đại sứ quán trên website Study in Korea từ ngày 12/2 đến 25/2. Với nhóm nộp qua đại học, hạn chót tùy trường nhưng thường kéo dài đến tháng 4.

Hàn Quốc đang là điểm đến du học hấp dẫn ở khu vực châu Á, khi hoàn thành mục tiêu thu hút 300.000 du học sinh sớm hai năm so với kế hoạch. Trong số này, du học sinh Việt Nam đông nhất, với gần 108.000 người.

Khánh Linh