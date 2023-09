Hàn Quốc suy đoán về thông tin ông Kim Jong-un sắp đến Nga

Cơ quan Tình báo Hàn Quốc nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể chọn "lộ trình ít người nghĩ tới" khi đến Nga gặp Tổng thống Putin tháng này.

"Ông Kim Jong-un có khả năng sẽ thực hiện động thái bất ngờ bằng cách chọn lộ trình khác với dự đoán của nhiều người", giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Kim Kyou-hyun nêu trước ủy ban tình báo quốc hội ngày 7/9.

Ông Kim Kyou-hyun cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ thông tin về kế hoạch thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cũng chia sẻ thông tin tình báo với các nước khác vì đây là cuộc gặp "ảnh hưởng lớn đến tình hình quốc tế".

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng 9 sẽ có chuyến công du nước ngoài hiếm hoi tới Vladivostok, Nga để gặp Tổng thống Putin và thảo luận về khả năng cung cấp vũ khí cho Moskva. Ông Kim Jong-un được cho là sẽ di chuyển bằng tàu từ Bình Nhưỡng. Tổng thống Putin dự kiến đến Vladivostok để dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra ngày 10-13/9.

Vị trí Triều Tiên và Vladivostok, Nga. Đồ họa: BBC

Lãnh đạo Triều Tiên thường ra nước ngoài bằng đoàn tàu bọc thép chuyên dụng, sở hữu nhiều tiện nghi như phòng họp và phòng ngủ, điện thoại vệ tinh và TV. Tàu thường di chuyển với tốc độ 60 km/h và đi giữa hai đoàn khác để đảm bảo an ninh. Tàu đi đầu có nhiệm vụ kiểm tra độ an toàn của tuyến đường sắt và tàu đi cuối chở các nhân viên an ninh cùng hàng hóa, hậu cần phục vụ chuyến đi.

Hồi tháng 2/2019, ông Kim Jong-un đã đến Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai bằng chuyến tàu dài 60 giờ từ Bình Nhưỡng qua nhiều tỉnh thành Trung Quốc đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, hồi năm 2018, khi đến Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất, ông Kim Jong-un di chuyển bằng máy bay của hãng hàng không Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok hồi tháng 4/2019. Ảnh: KCNA

Nguồn thạo tin nói rằng phái đoàn gồm khoảng 20 quan chức Triều Tiên đã tới Vladivostok cuối tháng trước, dấu hiệu chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Kim Jong-un.

Triều Tiên chưa bình luận về thông tin chuyến thăm. Khi được hỏi về vấn đề này hôm 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin không xác nhận thông tin, nói rằng họ "không có gì để bình luận".

Ông Kim Jong-un và ông Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào năm 2019. Tổng thống Nga khen ngợi các sáng kiến của lãnh đạo Kim Jong-un giữ ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Ông Kim cũng cam kết tăng cường quan hệ với Moskva.

Nhà Trắng tháng trước nói Nga đang "bí mật đàm phán" nhằm mua đạn dược và vật tư quân sự từ Triều Tiên để dùng cho xung đột Ukraine. Mỹ cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp tên lửa và rocket cho Nga từ năm ngoái, thêm rằng số vũ khí này được phân bổ cho tập đoàn Wagner sử dụng.

Triều Tiên và Nga nhiều lần bác cáo buộc Bình Nhưỡng chuyển vũ khí cho Wagner. Giới chức Nga gọi đây là tin giả, trong khi Triều Tiên cáo buộc Mỹ cố gắng bôi nhọ hình ảnh của họ bằng cách "vẽ ra những thứ không tồn tại".

Ngọc Ánh (Theo Yonhap)