Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này.

Quân đội Triều Tiên đã phóng một quả đạn, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ khu vực gần huyện Taegwan, tỉnh Bắc Pyongan, lúc 12h35 hôm 7/11. Tên lửa bay khoảng 700 km rồi rơi xuống Biển Nhật Bản, vùng biển phía đông bán đảo, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Theo JCS, Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp để phân tích các thông số kỹ thuật của tên lửa.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi xác nhận tên lửa đạn đạo Triều Tiên rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này và không ghi nhận thiệt hại.

Tên lửa đạn đạo tầm xa siêu vượt âm của Triều Tiên trong vụ phóng thử ngày 6/1. Ảnh: KCNA

Quân đội Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án vụ phóng, trong khi Nga đứng về phía Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng có quyền làm như vậy. "Chúng tôi tôn trọng quyền hợp pháp của Triều Tiên trong việc đảm bảo an ninh của họ và thực hiện các biện pháp cần thiết cho mục tiêu đó", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm nay.

Đây là lần thứ 6 Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm nay. Vụ phóng diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên ngày 5/11 chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp thêm lệnh trừng phạt liên quan nước này và tuyên bố sẽ đáp trả Washington tương xứng.

Lần phóng thử gần nhất Triều Tiên thực hiện là vào ngày 22/10, ngay trước khi Hàn Quốc tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), trong đó có Tổng thống Trump tham gia, tại thành phố Gyeongju.

Như Tâm (Theo Yonhap, AFP)