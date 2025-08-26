Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể sản xuất 20 bom hạt nhân mỗi năm

Tổng thống Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể sản xuất 10-20 vũ khí nguyên tử mỗi năm và sắp phát triển xong ICBM có khả năng bay tới lục địa Mỹ.

"Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới Mỹ đã gần như được Triều Tiên phát triển xong và họ đang tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất để xuất xưởng 10-20 bom hạt nhân mỗi năm", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết hôm 25/8, đề cập năng lực vũ khí của Triều Tiên.

Tuyên bố được ông Lee đưa ra khi phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ kể từ lúc nhậm chức. Tổng thống Hàn Quốc không nêu nguồn cụ thể của thông tin này.

Trong bài phát biểu, ông Lee nhắc đến chính sách cứng rắn của Hàn Quốc với Triều Tiên và việc hai miền thiếu các khuôn khổ đối thoại dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Tổng thống Hàn Quốc phát biểu tại trụ sở CSIS ở Washington, Mỹ hôm 25/8. Ảnh: AP

"Chúng tôi đã nỗ lực răn đe Triều Tiên và áp đặt biện pháp trừng phạt, song kết quả là Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân", Tổng thống Hàn Quốc nói. "Thực tế là số lượng vũ khí nguyên tử Triều Tiên sở hữu đã tăng lên trong 3-4 năm qua".

Ông Lee khẳng định Hàn Quốc cam kết chỉ sử dụng vũ khí thông thường để răn đe Triều Tiên, đồng thời cho biết đã nỗ lực giảm bớt các hành động bị coi là khiêu khích, như ngừng phát loa tuyên truyền chống Bình Nhưỡng dọc biên giới hai miền.

Tổng thống Hàn Quốc phát biểu tại trụ sở CSIS sau khi hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng được gặp lại lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay.

Triều Tiên chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump và ông Lee. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 19/8 tuyên bố Bình Nhưỡng cần "nhanh chóng mở rộng" chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả "ý đồ thù địch" từ các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Theo báo cáo hồi tháng 7/2024 của Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ, Triều Tiên có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo 70-90 đầu đạn hạt nhân và đã sản xuất khoảng 50 đầu đạn hoàn chỉnh.

Lee Sang-kyu, chuyên gia công nghệ hạt nhân ở Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, ước tính Triều Tiên đang sở hữu 80-90 đầu đạn sử dụng uranium và plutonium, nhận định con số này có thể tăng lên 166 vào năm 2030.

Triều Tiên sở hữu nhiều loại tên lửa có khả năng bao trùm một phần hoặc toàn bộ nước Mỹ. Hwasong-18 là một trong những mẫu ICBM mạnh nhất của nước này, được đánh giá có thể bay xa 15.000 km nếu phóng theo góc tối ưu, đủ sức vươn tới mọi vị trí trên lãnh thổ Mỹ, và mang được một hoặc nhiều đầu đạn với tổng khối lượng 1,25-1,5 tấn.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 của Triều Tiên rời bệ phóng tháng 12/2023. Ảnh: KCNA

Theo báo cáo công bố hôm 20/8 của CSIS, Triều Tiên đang sở hữu 15-20 căn cứ tên lửa đạn đạo, cơ sở bảo trì, hỗ trợ, kho chứa tên lửa và đầu đạn chưa được công khai.

Một trong số đó là căn cứ Sinpung-dong nằm cách biên giới giáp Trung Quốc khoảng 27 km. Cơ sở này dường như có khả năng triển khai 6-9 ICBM mang được đầu đạn hạt nhân và các bệ phóng di động.

Phạm Giang (Theo AFP, AP)