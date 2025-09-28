Hàn Quốc nói 'không thể chi trước 350 tỷ USD' để đổi thỏa thuận với Mỹ

Hàn Quốc không thể chi trước 350 tỷ USD đầu tư để có thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo cố vấn tổng thống nước này.

Thông tin được Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nói trên kênh Channel A News hôm 27/9. Phản ứng được đưa ra sau phát biểu tuần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Hàn Quốc sẽ cung cấp khoản đầu tư 350 tỷ USD "ngay lập tức".

Kể từ sau cái bắt tay hồi tháng 7 giữa lãnh đạo hai nước nhằm giảm thuế nhập khẩu của Mỹ xuống 15% từ mức 25% trước đó, Hàn Quốc cho biết đầu tư 350 tỷ USD dưới dạng các khoản cho vay, bảo lãnh tín dụng cũng như góp vốn cổ phần.

Theo ông Wi Sung-lac, đề xuất Seoul trả trước 350 tỷ USD của Tổng thống Trump có thể đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á rơi vào khủng hoảng tài chính. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc "không thể chi trả 350 tỷ USD tiền mặt".

"Lập trường đang đề cập không phải là chiến thuật đàm phán, mà thực sự và khách quan là mức độ chúng tôi không thể gánh vác", ông nói.

Tổng thống Donald Trump (phải) gặp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Nhà Trắng ngày 25/8. Ảnh: AP

Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng nói với Reuters rằng nếu không có các biện pháp bảo vệ như hoán đổi tiền tệ, nền kinh tế Hàn Quốc với dự trữ ngoại hối 410 tỷ USD sẽ rơi vào khủng hoảng nếu buộc phải chi trả một khoản tiền khổng lồ ngay lập tức.

Ông Wi, cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Lee, cho biết sẽ không ai nghi ngờ về quan điểm mà Hàn Quốc cho là bất khả thi nếu bị yêu cầu thanh toán trước 350 tỷ USD tiền mặt. "Chúng tôi đang thảo luận các phương án thay thế", ông nói.

Ngoài việc trả trước, Washington trước đó còn yêu cầu nắm quyền kiểm soát nguồn vốn này, điều mà Seoul phản đối. Các quan chức Hàn Quốc cho biết đàm phán nhằm chính thức hóa thỏa thuận thương mại với Mỹ đang rơi vào bế tắc.

Theo ông Wi, nước này kỳ vọng hoàn tất thỏa thuận với nền kinh tế lớn nhất thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do họ đăng cai tháng tới, nơi ông Trump dự kiến tham dự.

Phiên An (theo Reuters)