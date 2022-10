Hàn Quốc bác cảnh báo của Nga về chuyển vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Hàn Quốc nói nước này chưa cung cấp vũ khí cho Ukraine, sau khi ông Putin cảnh báo điều đó sẽ phá hoại quan hệ Moskva - Seoul.

"Chúng tôi luôn đoàn kết với cộng đồng quốc tế trong viện trợ nhân đạo cho Ukraine và chưa chuyển giao loại vũ khí sát thương nào, nhưng đây cũng là vấn đề thuộc chủ quyền của chúng tôi", Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói với các phóng viên hôm nay.

Ông Yoon cũng khẳng định Hàn Quốc đang tiến hành những nỗ lực nhằm "duy trì quan hệ tốt đẹp, hòa bình với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga".

Tổng thống Yoon phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc hôm 25/10. Ảnh: Reuters.

Phát biểu được ông Yoon đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Hàn Quốc đang lên kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương và đạn dược cho Ukraine, cảnh báo điều này có thể hủy hoại hoàn toàn quan hệ song phương.

"Hàn Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu chúng tôi làm điều tương tự với Triều Tiên? Liệu các vị có hài lòng không? Tôi đề nghị các vị chú ý đến điều đó", ông Putin nói trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moskva hôm 27/10.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 kêu gọi Hàn Quốc cung cấp những khí tài quân sự như xe thiết giáp, vũ khí chống tăng, tên lửa diệt hạm và phòng không. Tuy nhiên, Seoul nhiều lần bác bỏ yêu cầu của Kiev với lý do "gặp nhiều hạn chế do tình hình an ninh và nguy cơ ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của Hàn Quốc".

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hồi tháng 6 cho biết nước này cam kết viện trợ nhân đạo với tổng trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, đồng thời chuyển giao nhiều thiết bị quân sự phi sát thương như áo chống đạn và đồ y tế.

Vũ Anh (Theo Reuters)