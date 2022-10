Ông Putin: Phương Tây gieo gió sẽ gặt bão

Ông Putin cho rằng phương Tây "gieo gió sẽ gặt bão" khi chơi trò địa chính trị "nguy hiểm, đẫm máu", nhưng cuối cùng sẽ phải đàm phán với Nga.

"Quyền lực trên toàn thế giới là cái phương Tây đặt lên hàng đầu trong trò chơi của họ. Nhưng trò chơi này nguy hiểm, đẫm máu và tôi cho là bẩn thỉu", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moskva hôm nay. "Người ta nói rồi, gieo gió sẽ gặt bão".

Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây bị "chủ nghĩa thực dân che mắt" và kích động xung đột ở Ukraine, đồng thời đang tìm cách gây khủng hoảng đối với Đài Loan nhằm thực thi thống trị toàn cầu.

"Tôi luôn tin tưởng vào lẽ thường nên tôi tin rằng sớm hay muộn thì các trung tâm mới của trật tự thế giới đa cực và phương Tây sẽ phải bắt đầu cuộc trò chuyện bình đẳng về tương lai chung càng sớm càng tốt", ông Putin nói thêm.

Trích dẫn bài giảng tại Đại học Harvard năm 1978 của nhà bất đồng chính kiến Nga Alexander Solzhenitsyn, ông Putin nói phương Tây công khai phân biệt chủng tộc và coi thường các dân tộc khác trên thế giới. Ông cũng tuyên bố Nga sẽ không bao giờ chấp nhận việc phương Tây bảo Moskva phải làm thế nào.

"Không giống phương Tây, chúng tôi không can thiệp vào các dân tộc khác", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moskva. Ảnh: AFP.

Trong bài phát biểu trước chuyên gia từ 44 nước, ông nhấn mạnh Nga không coi phương Tây là kẻ thù, bất chấp giai đoạn đối đầu hiện nay. Theo ông, Nga từng muốn "làm bạn" với phương Tây và NATO, nhưng sẽ không chấp nhận những nỗ lực của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh nhằm kìm hãm Moskva.

Ông cáo buộc Mỹ làm mất uy tín của hệ thống tài chính quốc tế bằng cách sử dụng đồng đôla như vũ khí và phương Tây sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, "cách mạng màu" chống lại các đối thủ vì không thể cạnh tranh công bằng với sức mạnh kinh tế và chính trị đang lên của châu Á. Theo ông, phương Tây đã "gạt bỏ quy tắc" trong các vấn đề quốc tế để "duy trì sự thống trị và kìm hãm những gì họ coi là nền văn minh hạng hai".

Tổng thống Nga cũng cho rằng thế giới đang đối mặt thập kỷ nguy hiểm nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Ông cáo buộc phương Tây đã gây ra loạt vấn đề, từ chiến tranh và xung đột đến tình trạng thiếu lương thực và khủng hoảng nhân đạo.

Đề cập chiến sự Ukraine, Tổng thống Putin cho biết ông không ngừng nghĩ đến những người lính Nga đã ngã xuống ở Ukraine, nhưng Moskva không có lựa chọn nào khác ngoài phát động chiến dịch quân sự. Ông nói cái giá của cuộc xung đột, bao gồm đối với nền kinh tế Nga, là không thể tránh khỏi và Nga đang củng cố chủ quyền của mình.

"Nga không thách thức giới tinh hoa của phương Tây, Nga chỉ đang cố gắng bảo vệ quyền tồn tại của mình", lãnh đạo Nga nói, đồng thời cáo buộc phương Tây đang cố "hủy diệt, xóa sổ Nga khỏi bản đồ chính trị".

Theo ông, chỉ Nga mới có thể đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông công kích phương Tây vì không đồng ý với gói đảm bảo an ninh do Moskva đưa ra trước khi chiến sự bùng phát. "Donbass sẽ không thể tồn tại nếu Nga không can thiệp", ông Putin cho hay.

Tổng thống Nga khẳng định nước này chưa bao giờ đề cập việc sử dụng vũ khí hạt nhân và cho rằng phương Tây đang cố quy kết trách nhiệm cho Moskva khi liên tục nói về mối đe dọa hạt nhân.

Ông cũng cho rằng Ukraine có công nghệ để chế tạo và kích nổ "bom bẩn", trong khi Nga không cần thiết phải triển khai loại vũ khí này. "Chính tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu để thông báo về nguy cơ bom bẩn", ông nói.

"Bom bẩn" là loại bom sử dụng chất nổ thông thường trộn với vật liệu hạt nhân, nhằm phát tán chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn. Nga và Ukraine gần đây cáo buộc lẫn nhau chuẩn bị sử dụng bom bẩn trên chiến trường.

Câu lạc bộ Thảo luận Valdai được thành lập năm 2004 và đã trở thành nền tảng được quốc tế công nhận để tương tác giữa chuyên gia hàng đầu thế giới với học giả, chính trị gia và quan chức chính phủ Nga.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, RT)